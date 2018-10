"Gewaltige Eidechse" lautet die wörtliche Übersetzung von deinós und sauros, den altgriechischen Wurzeln von "Dinosaurier". Die monströsen Leiber dieser Echsen boten vor einhundert Millionen Jahren sicher ein üppiges Biotop für reichlich Parasiten und andere tierische Mitläufer. Wir Menschen beherbergen und nähren heute mitunter auch einen beeindruckenden Zoo winziger Milben. In Saurierzeiten sollten solche Krabbeltiere natürlich entsprechend größer ausgefallen sein. Und so verwundert ein aktueller Fund aus Berlin kaum: Immensmaris chewbaccei heißt die neu entdeckte Riesenmilbe aus der Kreidezeit. Benannt ist sie nach dem übergroßen Zottelwesen Chewbacca aus Star Wars.

Das fossile Milben-Trumm entdeckte Jason Dunlop vom Museum für Naturkunde Berlin in einem Bernsteinklümpchen, zusammen mit dem Schülerpraktikanten Konrad Frahnert aus Teltow. Dunlop hatte den aus Myanmar stammenden Bernstein in Tränenform von dem privaten Sammler Patrick Müller aus dem rheinland-pfälzischen Käshofen angeboten bekommen und zugeschlagen. Woher der Verkäufer Müller das Fossil genau hatte, ist unbekannt. Aber es gibt zumindest eine Vermutung. "Zurzeit sind die Chinesen in Bezug auf Bernstein sehr aktiv in Myanmar", sagt Dunlop, "besonders im Norden in der Region des Hukawng-Tals." Das fossile Harzstück könnte demnach seinen Weg von dort über China und Käshofen nach Berlin unter die Linse eines Leica-Mikroskops im Naturkundemuseum gefunden haben.

Das Wesen, das der Schülerpraktikant bei seiner Untersuchung des Bernsteinklumpens ausmachte, überraschte den Paläontologen Dunlop. Der Rumpf der Riesenmilbe misst rund einen Zentimeter – innerhalb seiner Familie ein wahrer Kleiderschrank. Vergleichbare Neuzeit-Milben derselben Familie sind allenfalls einen Millimeter lang oder noch winziger. Immensmaris chewbaccei hat zwar große Vettern mit genauso klangvollen Namen wie Rainbowia imperator (2,5 Millimeter) oder Dinothrombium tinctorium (14 Millimeter), aber innerhalb der Familie der Erythraeoidea ist das gut erhaltene Spinnentier Weltmeister und deshalb ein bedeutender Fund.

Dunlop war entzückt. "Und weil der Praktikant ein Star Wars-Fan ist, durfte er ihn nach einem Star Wars-Charakter benennen", sagt der Paläontologe. Schüler Konrad Frahnert musste nicht lange überlegen. Die behaarten Beine der Riesenmilbe erinnerten ihn an den weltberühmten haarigen Begleiter Han Solos. Und so stand der Name fest.

In einem Punkt aber muss Jason Dunlop die Fantasien dämpfen. Auf den Sauriern wuselten wohl kaum Heerscharen gut genährter zentimeterlanger Milben umher: "Diese Milbenart hat wahrscheinlich Spinnen und andere Insekten gejagt." Vermutlich stellte der Räuber auf Bäumen seiner Beute nach und geriet dann ins klebrige Harz, das am Stamm herunterlief.

Einen kleinen Gruselfaktor liefern die Tierchen zu Halloween trotzdem: Extragroße Milben könnten auf extragroße Beute hinweisen. Auf Spinnen in XXL. "Leider haben wir keine entsprechenden Begleitfunde", seufzt Dunlop.