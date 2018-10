Immer wieder werde ich bei meinen Reisen rund um den Globus gefragt, ob ich nicht schnell demonstrieren könne, wie ich im Internet über die nächste anstehende Verfassungsänderung in der Schweiz verbindlich mitentscheide. Als Auslandsluzerner kann und darf ich das, und zwar schon seit Jahren. Und das Staunen und die Bewunderung hören nicht mehr auf, wenn ich in einer Nebenbemerkung auf den "Blanko-Abstimmungskalender" der Bundeskanzlei in Bern verweise, wo jede eidgenössische Nationalratswahl und Volksabstimmung bis zum 27. September 2037 aufgeführt ist.

Ist die Schweiz also die beste Demokratie der Welt? Schwer zu sagen. Sicher ist: Sie kann sich mit jeder anderen auf diesem Planeten messen. Aber die moderne Demokratie hat sich seit 1848 nicht nur in der Schweiz zum Besseren gewandelt, sondern auch jenseits der Grenzen unseres Staates, der gerade mal 0,008 Prozent der Erdoberfläche bedeckt. Trotz aller offensichtlichen Schwächen und aller gärenden Krisen: Die Welt war noch nie so demokratisch wie heute. Noch nie konnten so viele Menschen in so vielen Staaten über so viele Entwicklungen in ihren Gesellschaften mitbestimmen. Mit anderen Worten: Die Schweizer Demokratie erhielt über die Jahrzehnte harte Konkurrenz.

In Italien gibt es zum Beispiel seit diesem Sommer ein Ministerium und einen Minister für direkte Demokratie. Sie sollen die direktdemokratischen Volksrechte mit ihren unzähligen bürokratischen Hürden – das System stammt aus den 1970er-Jahren – den heutigen Anforderungen anpassen. So berät das Parlament in Rom zurzeit die Einführung einer Volksinitiative für neue Gesetze, die in der abschließenden Volksabstimmung ganz ohne ein Beteiligungsquorum auskommen soll – und ein "doppeltes Ja" im Falle von Gegenvorschlägen vorsieht. Anderes Beispiel: Seit 2011 regiert Park Won Soon die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Der Bürgermeister hat in der ganzen Stadt Demokratiehäuser einrichten lassen. Dort können die Bürgerinnen und Bürger der Zehn-Millionen-Metropole ihre lokalpolitischen Anliegen einbringen.

Und dann landete ich auf meinen Reisen vor wenigen Monaten in Ngerulmud. Schon am Flughafen der Hauptstadt von Palau, einem seit 25 Jahren unabhängigen Inselstaat in Mikronesien, wurde mir klar, dass ich hier in einem ganz besonders demokratischen Staat angekommen war: Statt eines unfreundlichen Visums wurde mir ein Text in den Pass gestempelt, gemäß dem ich mich mit meiner Unterschrift dazu verpflichte, Sorge für das Land meines Besuchs zu tragen: "Die einzigen Fußabdrücke, die ich hinterlassen werde, sind jene, die von den Wellen weggewaschen werden", steht im "Palau Pledge", der unlängst von den Stimmbürgerinnen des 356-Inseln-Archipels angenommen wurde. Gerade einmal 18.000 Menschen leben in der vormaligen spanischen (bis 1899), deutschen (bis 1914), japanischen (bis 1947) beziehungsweise amerikanischen (bis 1994) Kolonie. Und sie verfügen weltweit über die vielleicht umfangreichsten politischen Beteiligungsrechte.

Wenn Maria Decherong von der palauischen Wahlbehörde die Stimmen für ständig irgendwo stattfindende Wahlen und Abstimmungen einsammelt, muss sie sich gehörig anstrengen: So gibt es etwa im entfernten Verwaltungsgebiet Tobi, ganz im Süden des Archipels, gerade einmal fünf Stimmberechtigte. "Eine Mission dorthin, um die Stimmen abzuholen, dauert eine Woche Schifffahrt und kostet etwa 35.000 US-Dollar", sagt sie und fügt hinzu: "Aber das ist uns unsere Demokratie wert."

Bruno Kaufmann, Journalist. Er berichtet für Swissinfo weltweit über Demokratiefragen.