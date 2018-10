Folgt man einer hagiografischen Lebensbeschreibung, die nicht lange nach seinem Tod entstand, dann schickten seine begüterten Eltern den Jungen aus der Provinzstadt im Gebirge in die Hochburg des Glaubens. Dort sollte er eine gründliche Bildung erhalten. Doch die Sittenlosigkeit der Städter und auch der Geistlichkeit widerte ihn an, er zog sich in die Berge zurück und schloss sich einer Gruppe asketischer Einsiedler an. Später lebte er einsam in einer Grotte. Dort soll ihn der Teufel als schwarzer Vogel und als schöne Jungfrau heimgesucht haben. Zur Abwehr des Spuks wälzte er sich in einem Dornengestrüpp.



Aufgrund seines untadeligen Rufs wurde er beauftragt, das Leben in einem heruntergekommenen Kloster zu ordnen, stieß jedoch auf die Feindschaft der Mönche, die ihn mit vergiftetem Wein aus der Welt zu schaffen versuchten. Seine eigenen Klostergründungen waren kein Erfolg. Schließlich ließ er sich mit einer kleinen Schar Getreuer in einem verlassenen Tempel auf einem Berg nieder.



Beim einfachen Volk machte er sich beliebt: Er half mit Nahrung und Medizin, soll Wunderheilungen vollbracht, ja Tote erweckt haben. Für seine Gemeinschaft schrieb er ein berühmtes Regelwerk, das immer noch das Leben vieler bestimmt. Die Devise "Bete und arbeite" wird ihm allerdings fälschlicherweise zugeschrieben.



Wer war der Mann, von dem einige behaupten, er sei eine Erfindung, dessen Existenz andere anerkennen, die vieles in seiner Lebensgeschichte jedoch für Fiktion halten?

Lösung Nr. 44:

Lars Eidinger, geb. 1976 in West-Berlin, ist der Star der Berliner Schaubühne. Seit seiner Rolle in Maren Ades Film Alle anderen sieht man den Ehemann der Opernsängerin Ulrike Eidinger auch im Fernsehen, so als Mörder im Kieler Tatort oder in Babylon Berlin, und im Kinofilmen wie Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm