Lehrer Patschke stellt seinen Schülern folgende Aufgabe: "Zeichnet entlang der gepunkteten Linien einen geschlossenen Weg in das Diagramm ein, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren."

Nach kurzer Zeit moniert ein Schüler: "Das geht nicht, Herr Patschke!"

Herr Patschke: "Ach, das habe ich vergessen: Alle Zahlen, die sich im Inneren des Rundwegs befinden, sind falsch."

Lösung aus Nr. 43:

1. 7306 x 4149 = 30312594

2. 78854 + 978369 = 1057223