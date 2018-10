Es gibt Kriminalfälle, die nicht nur ein Land, sondern die halbe Welt erschüttern, und das über Jahrzehnte hinweg. Etwa die Nürnberger Prozesse oder der Eichmann- und der Auschwitz-Prozess in Jerusalem und Frankfurt. Die Verhaftung des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet am 16. Oktober 1998 in London ist in dieser Linie zu sehen. Dieses Ereignis beeinflusste die Menschenrechtsbewegung und die Strafverfolgung von Völkerstraftaten auf der ganzen Welt bis heute – vor allem aber natürlich die chilenische Geschichte.

