Vor 30 Jahren, liest man, hat es ein dünnes, langweiliges Theaterstück in drei zusammenhanglosen Akten namens Heldenplatz aufgrund virtuoser Aufbereitung durch eine Wochenzeitung zu einem "Skandal" republikanischen Ausmaßes gebracht. Die Frage, wer da genasführter war, die Protestierer oder die Apologeten, entscheidet das Zielfoto. Den Text inhaltlich auseinanderzunehmen zahlt sich nicht mehr aus, wohl aber die Feststellung, er sei, bewusst oder unbewusst, antisemitisch. Der willkürliche Stückschluss, ein hysterischer Anfall einer durch die grauenhafte Zeitgeschichte traumatisierten Frau, hat einen durch Johann Nestroy ein für alle Mal festgehaltenen Grund: "Damit der Abend auf dramatisch hin wird."

Werner Schneyder Der Allrounder zwischen Bühne und Literatur ist als Kabarettist abgetreten. Jetzt hat er mehr Zeit, ins Theater zu gehen, und berichtet von nun an jeden Monat von seinen Eindrücken.

Antisemitismus. Diese Frage quält alle Shakespeare-Bewunderer, denken sie an Der Kaufmann von Venedig. Das Wiener Volkstheater wagte sich an dieses Werk. Mit allerhand Mummenschanz und dem Einfall (?), dem Publikum zwei Darsteller und eine Darstellerin zur Auswahl anzubieten, also das Applausometer entscheiden zu lassen, wer heute den ganzen Abend oder bis zur Pause der "Jude" sein soll. Dieser Unsinn verreckt vor dem Aberwitz des Leihvertrags Shylocks und dem der Rache der Justiz, vertreten durch eine in klassischer Komödienmanier verkleidete Frau. Wenn die Lichter langsam ausgehen, fragt man sich angesichts eines Abschieds, warum der Ruf der Regie führenden Intendantin den Transport von Graz nach Wien nicht überstanden hat.

Jüdisches Schicksal. Den Theaterbesucher trieb es in die Josefstadt – dass damit ein Theater gemeint ist, weiß man –, um die Reise der Verlorenen zu sehen, von – und jetzt kommt die entscheidende Beobachtung: Daniel Kehlmann lässt auf der Programmseite seinen Namen klein drucken und den der Autoren des Buches Voyage of the Damned groß. Damit ist die Form erklärt, weniger ein Theaterstück, mehr eine szenische Dokumentation. Kehlmann sieht sich als Anwalt, als Sachwalter, als Faktenvermittler. Die Figuren treten an die Rampe, erklären sich und erzählen – auch in Dialogen gibt es à parts – ihr Schicksal. Da stellt sich nun die Frage, ob es so in seiner Tragik greift. Das ist zu bejahen. Der gnadenlose Zugriff des Abends kommt vom Gegenspiel, von der Montage des Verhaltens, also des Lügens, Kneifens, Lavierens und des Sich-Davon und auch sonst Stehlens der für die Rettung Zuständigen, Befähigten. Wem sich Parallelen nicht aufdrängen, dem würden weder der Holzhammer noch der Trichter am Ohr helfen. Ein stummes Schlussbild und Programmhefttexte genügen.

Romane sollen die Spielpläne verlebendigen. So auch Die Hauptstadt von Robert Menasse im Schauspielhaus, einer immer schon der Avantgarde verpflichteten Bühne. "Soll ich das Buch vorher noch lesen?", fragt sich der Theaterbesucher. Um weiter zu fragen: "Warum? Bin ich Literaturkritiker? Habe ich zu entscheiden, ob die Dramatisierung der Vorlage gerecht wird? Habe ich nicht eher das Recht, Theater als Theater zu sehen und zu werten?" Kaum waren die Fragen gestellt, veranlasste der Theatergott ein Zufallstreffen mit dem Autor im Café. Die Erkundung, wie denn ihm die Version seines preisgekrönten Werkes gefallen habe, lag nahe. Der Autor erzählte vom Unterschied zwischen der Züricher und der Wiener Fassung, merkte eine höchst kritische Haltung seiner Tochter an und interessierte sich für die Meinung, die der Theaterbesucher haben würde. Hier ist sie. In Ausschnitten.

Die Bearbeitung braucht einen Erzähler. Das ist die Bankrotterklärung jeglicher Dramatisierung. Der Erzähler hat schwarz geränderte Augen und variiert zwischen machine man und Nervenleiden. Die Akteure illustrieren den Text mit Verrenkungen, Zuckungen, Pantomimen, kurz: mit Manierismen, die man noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts irrtümlich für "modern" gehalten hat. Erst gegen Ende können zwei große Erklärungen ungestört dem Publikum deutlich machen, welche Kraft, welche Haltung, welche Vision niedergeschrieben wurde. Sich diesem Material zwischen Grottenbahn und Kasperltheater zu nähern, zeugt von – aber das sagt man dem Autor besser im Gespräch.

Zwei Stücke drehen sich um die Schauspielerschicksale und ihrer Trabanten und Trabantinnen. An den Kammerspielen Der Garderober von Ronald Harwood, an der Burg Eines langen Tages Reise in die Nacht von Eugene O’Neill. Hier liebenswürdige Konfektion, bei deren Tragikkomik die Komik (wunderbar Martin Zauner in der Titelrolle) haltbarer ist als die verderbliche Tragik. Dort Welttheater. Andrea Breth inszeniert die grandiosen Abrechnungen und Auseinandersetzungen, dass einem stellenweise die Luft wegbleibt. Man verlässt das Theater erschlagen, aber glücklich. Der Sinn der Tragödie. In der Kunst. Wohlgemerkt, nur in der Kunst.

Bis demnächst in diesen Theatern.