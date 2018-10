Eine Kamera wird in einem hellen Wohnzimmer installiert, der Raum wandelt sich mit einigen professionellen Handgriffen in eine Versuchsstation der Menschenbeobachtung: Ein Film entsteht. Großaufnahme: Die Regisseurin zeigt ihr Gesicht in einem fensterähnlichen Rahmen, der neben der Kamera aufgebaut ist, sieht ein unbekanntes Gegenüber unmittelbar an und sagt: "Warum hast du mich nie nach diesem Film gefragt?" Gab es eine stille Übereinkunft, nicht darüber zu reden, weil er zu schmerzhaft ist? Möglicherweise, man erfährt es nicht. Worte sind in dem Film Touch me not, den die rumänische Regisseurin Adina Pintilie in mehrjähriger Arbeit gedreht hat, nichts anderes als Wegbereiter einer unendlichen Berührungsanbahnung.

Denn das erste und letzte Wort haben in diesem Film die bedürftigen Körper. Sie sind "ursprünglicher als Worte", wie Pintilie mitteilt. Man könnte meinen, die #MeToo-Debatte um die physische Behelligung und Gewalt habe die Auszeichnung von Pintilie mit dem Goldenen Bären der Berlinale erst möglich gemacht. Doch der Film, der die sexuelle Bedürftigkeit als menschliche Grundtatsache und das Ringen um Sehnsucht, um Freiwilligkeit, Lust und Vertrauen vor Augen führt, geht den Sagbarkeiten der #MeToo-Bewegung um Jahre voraus.

Deshalb beginnt der Film in einer allerersten Szene, verwirrend langsam, mit purer Haut. Richtungslos. Diese Haut ist in starker Vergrößerung bis auf die Poren, in denen riesenhaft Haare wurzeln, als endlose Fläche zu sehen, landschaftsgleich. Welchen Teil eines Körpers sie bildet, ist nicht zu erkennen. Jemand atmet. Fingerspitzen konturieren sich. Sie gleiten über die Haut. Im Hintergrund Geräusche männlicher Lust.

Irgendwann zieht die Kamera den Rahmen ihrer Aufmerksamkeit weit auf und zeigt eine Szene: Sichtbar wird, wie eine dunkelhaarige Frau, um die 50, einen Mann aus der Ferne dabei beobachtet, wie er sich befriedigt. Es wird deutlich: Diese Frau namens Laura (von der Schauspielerin Laura Benson mit einer fast unheimlichen mimischen Präzision gespielt) hat ihn dafür bestellt – so wie sie eine ganze Serie von sexuellen Dienstleistern dafür arbeiten lässt, mit ihr auf dem jahrelangen Weg, den Adina Pintilie als Regisseurin begleitet hat, ihre Angst vor Berührungen zu überwinden. "Neunzig Prozent von mir wollen sich verstecken", sagt die Protagonistin mit einem Blick tieftrauriger Sorge, "und zehn Prozent wollen hier sein."

Die 38-jährige Pintilie hat für ihren Film, der halb Dokumentation ist und halb Fiktion von Intimität, eine große Zahl von Laien und Schauspielern aufgebracht, die Varianten der Angst vor Berührung und deren Genuss ins Bild setzen, immer anders gerahmt: durch Flure, Türen, Fenster, Zimmer, Keller. Nie kann die Illusion von Unmittelbarkeit entstehen, hier ist alles gemacht, mit sichtbarer Anstrengung, um die Schwellen des Üblichen zu überschreiten und um die Gefängnisse menschlicher Biografien zu öffnen. Lauras Gefangensein ist nur eine Spielart, auch ein alter Schwerst-Pflegebedürftiger ist unter den Protagonisten, er muss gehoben, getragen, gebettet werden. Eine Sado-Maso-Party inszeniert ekstatisch den freiwilligen Schmerz. Und eine Therapiegruppe aus behinderten und nicht behinderten Menschen, die unter Anleitung lernen, einander zu berühren, bilden wiederkehrend einen Austragungsort des Geschehens. Der seit Kindheit haarlose Tomas und Christian, dessen Körper durch eine spinale Atrophie geformt ist, entdecken einander in ihrem Anderssein, mit buchstäblichem Fingerspitzengefühl.

Über die Finger, die tastend die Eigenart eines Menschen erkennen, wird die Wirklichkeit der individuellen Existenz erst erfahrbar. Darin sind die Finger und die Kamera einander verwandt: Die Grenzen zwischen Filmkunst, Therapie und zwischenleiblicher Zuwendung sollen unter Adina Pintilies Regie verschwimmen. Diese Technik kommt auch den Betrachtenden unweigerlich nah. Ein Laie, ein Schauspieler ist jeder. Der Ekel, die Wut, der Trost und die Fremdheit, die Pintilies Protagonisten erfahren, wollen übergreifen auf ein Publikum, das ihnen bei ihren Entdeckungen zusieht. Allein dieses Wagnis hat die Auszeichnung mit dem Goldenen Bären verdient.

Doch auch die künstlerische Entschiedenheit, mit der dieser Film eher flächig als linear vorangeht, ist überaus eindrucksvoll: Die Sequenzen wirken räumlich nebeneinander gestellt, sie entwickeln sich kaum nacheinander. So wird ein Panorama des Menschlichen verfertigt, in dem die Unterschiede zwischen krank und gesund nicht mehr zählen sollen, es zeigt sich aus der Nähe wie aus der Ferne als Tableau aus Varianten des krummen Holzes, das Menschen sind.

Und doch verfolgt Adina Pintilie, Szene für Szene, auch ein kaum verborgenes Ziel: Sie will das Ringen um die Würde der Bedürftigkeit anerkennen. Die Not soll geheilt werden, der Hunger gestillt. Mit allen Mitteln. Und so kommen nicht nur angestrengte Längen und Langatmigkeiten zustande. Auch ein störender Überschuss an Mitteilung entsteht, bis ins Klischee: Zuletzt ist es das Schlaflied, das die Mama einst sang, mit dem Laura und Tomas einander trösten, nackten erwachsenen Riesenbabys gleich, und Pintilie hält kommentierend vor dem Trivialen nicht an: "Sag mir, wie du geliebt wurdest, und ich sage dir, wie du liebst", spricht sie in die Kamera. Nun, ja, so mag es wohl sein, aber mit Worten dem nachzujagen, was doch ursprünglicher ist als das Sagbare, wirkt, als traue die Regisseurin der Macht der eigenen Bilder nicht. Dieser Film über das Berühren wäre grandios, ließe er sich nicht doch dazu treiben, das Fingerspitzengefühl zu belehren.