DIE ZEIT: Frau Groeneveld, Sie sind mir ein bisschen unheimlich.

Sunnie J. Groeneveld: (lacht) Oh! Okay. Inwiefern denn?

ZEIT: Sie planen Ihr Leben wie eine Karriere. Auf Ihrem Schreibtisch steht ein gerahmtes Papier, auf dem Sie die Ziele festgehalten haben, die Sie zwischen 24 und 100 erreichen wollen.

Groeneveld: Keine Angst! Das ist kein Punkteprogramm, das ich abhaken muss, das ist ein Kompass, der mir die Richtung weist.

ZEIT: Die Feinplanung, konnte man lesen, liegt in Ihrer Pultschublade: ein Papier für jede Phase, in der Sie gerade sind. Was bringt das?

Groeneveld: Als ich nach meinem Wirtschaftsstudium in Yale ins Berufsleben eingestiegen bin, sah ich, wie andere Absolventen das Leben entscheiden lassen, was aus ihnen wird. Ich bin jemand, der lieber selber gestaltet, als dass er gestaltet wird.

ZEIT: Was ist der wichtigste Punkt auf Ihrem Papier?

Groeneveld: Dass ich eine Unternehmerin sein will, die nicht nur an den wirtschaftlichen Erfolg denkt, sondern werteorientiert handelt und die Schweiz voranbringt.

ZEIT: Aber kann man eine Karriere auf dem Reißbrett entwerfen?

Sunnie J. Groeneveld Die 30-Jährige ist in Zürich aufgewachsen und hat in Yale Ökonomie studiert. Mit ihrer Firma Inspire 925 berät sie Unternehmen im digitalen Wandel.

Groeneveld: (denkt lange nach) Nur bedingt. Und das tue ich auch gar nicht. Ich glaube aber, über die Jahre kennt man sich und seine Stärken. Schon eine Weile führe ich Tagebuch. Ich halte fest, was in meiner Arbeit als Unternehmerin und Verwaltungsrätin funktioniert und was nicht geklappt hat. Zu reflektieren, was ich tue, gehört für mich zur Arbeit.

ZEIT: Wie kam es, dass Sie schon während der Kantonsschule den Entschluss fassten, die beste Matur machen zu wollen?

Groeneveld: Mein Ziel war es, in den USA zu studieren. Ich wusste, wenn ich nach Yale will, brauche ich ein Spitzenergebnis. Und mir war klar: You only have one shot.

ZEIT: Was fanden Sie in Yale, was Ihnen keine Schweizer Universität bieten konnte?

Groeneveld: Freiheit.

ZEIT: Das heißt?

Groeneveld: Die Freiheit, meinen Bildungsweg selber zu gestalten und mich mit dem zu befassen, was mich fasziniert und interessiert. Ich wollte Wirtschaft studieren, mir aber nicht von einer Schweizer Uni den ganzen Studiengang vorschreiben und mich in ein Korsett zwängen lassen.

ZEIT: Das Bologna-System will das so.

Groeneveld: In Yale hatte ich die Möglichkeit, mein Studium dort zu vertiefen, wo es mich hinzog: zur Umweltökonomie bei Professor William Nordhaus, der dieses Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Zur Geologie, weil ich Lust darauf hatte. Zur englischen und französischen Literatur, zum Film, zur politischen Philosophie. Der größte Vorteil der amerikanischen liberal arts education ist, dass Sie sich jede Vorlesung selber eingebrockt haben. Da können Sie nicht nach zwei Wochen kommen und sagen: " Scheißt mich an!" Sie können sich höchstens selber kritisieren und sagen: "Mist, falsch entschieden!"

ZEIT: Nicht alle, die ein Studium beginnen, können mit so viel Freiheit umgehen.

Groeneveld: Für einige Menschen ist eine klare Struktur sicher angenehmer. Aber früher oder später steht jeder an einem Punkt, an dem er sich fragen muss: Was will ich eigentlich?