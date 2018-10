Matthias Claudius hat nicht nur das Lieblingslied von Helmut Schmidt gedichtet – Der Mond ist aufgegangen –, er war auch Redakteur einer hiesigen Tageszeitung, des Wandsbecker Boten (ja, damals schrieb sich Wandsbek noch mit "ck"). Sogar gestorben ist der Dichter in einem Verlagshaus, das seinem Schwiegersohn gehörte, 1815 am Jungfernstieg. Seit diesem dichtenden Begründer der Medienstadt Hamburg also war es immer ein gleichermaßen merkantiles wie poetisches Abenteuer, diese ebenso ausgeruhte wie pulsierende Stadt auf die Höhe und Breite einer Zeitungsseite zu packen. Seit 2014 beteiligt sich an dieser aufregenden Unternehmung auch die ZEIT mit einem eigenen Hamburg-Teil, der ZEIT:Hamburg.

In diesen bald fünf Jahren hat der Hamburg-Teil zusammen mit seinem Schnellboot, dem täglichen Newsletter Elbvertiefung, die Medienlandschaft an Alster und Elbe verändert. Jetzt verändert er sich selbst.

Als die ZEIT 68 Jahre nach Gründung endlich eine Heimatausgabe startete, lagen bereits zehn Jahre Erprobung hinter ihr – mit Regionalausgaben in so gegensätzlichen Weltgegenden wie Österreich (2005), der Schweiz (2008) und den fünf neuen Ländern, mit der ZEIT im Osten (2012). Nach Hause aber wagt man sich immer als Letztes. Und waren die Leser hier nicht breit und gut versorgt mit Lokalnachrichten? Der Hamburg-Teil ist trotzdem vom Start weg aufgeblüht: Während andere Titel dramatisch an Auflage verlieren, steht die ZEIT:Hamburg stabil da, erzielt Jahr für Jahr beträchtliche Anzeigenerlöse in einem zuvor als ausgeschöpft erachteten Markt, und vor allem: Ihre Leserinnen und Leser lieben das Blatt.

Und wo die Liebe hinfällt, da entsteht Nachwuchs. Zur ZEIT:Hamburg-Familie gehören inzwischen die Elbvertiefung, das ZEITmagazin Hamburg, die Veranstaltung "Lange Nacht der ZEIT" und das Bürger-Forum "Zur Sache, Hamburg". Wie stets bei Nachwuchs macht er Freude und Arbeit – und wirft die Frage auf: Geht das jetzt immer so weiter?

Die Antwort lautet: Ja – aber anders. Die fast überbordende Vielfalt an Hamburg-Aktivitäten soll künftig schöner, weil klarer werden. "Hamburg 3-D" heißt die Idee: 1-D steht für "ZEIT:Hamburg digital", also Online und Newsletter, 2-D steht für die Höhe und Breite der gedruckten Zeitungsseiten, und 3-D steht für "ZEIT:Hamburg live", also die Veranstaltungen, mit denen wir Redakteurinnen unsere Anliegen & Ansichten in die Stadt hineintragen.

Bis wir 2019 runderneuert loslegen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir Sie an dieser Stelle an unserer Entwicklung teilhaben lassen. Lesen Sie hier nächste Woche, warum die ZEIT:Hamburg 2019 mehr als doppelt so dick wird, einmal im Monat der ZEIT beiliegen soll – und warum die Elbvertiefung noch wesentlicher wird. Und nehmen Sie gern Anteil an unserer Arbeit: hamburg@zeit.de.