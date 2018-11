Ökologisch gesehen ist der Hamburger Hafen ein Notstandsgebiet. Dieselrußschwaden ziehen von dort aus ungereinigt und ungefiltert über die Stadt, weil Containerfrachter wie Kreuzfahrer ihren immensen Strombedarf der Einfachheit halber decken, indem sie ihre Maschinen auch während der Liegezeiten laufen lassen. Zähneknirschend blickt Umweltsenator Jens Kerstan aus dem Turm seiner Behörde vom südlichen Elbufer auf dieses Elend, denn er kann nur wenig dagegen unternehmen. Was Schiffseigner dürfen oder lassen müssen, regeln internationale Verträge. "Bei 80 Prozent der Schadstoffe, die im Hafen anfallen", sagt Kerstan, dürfe er "kein Ordnungsrecht anwenden".

Eine Anlage aber ist der Stolz des grünen Senators. Oder sie war es, bis der Linken-Abgeordnete Stephan Jersch in der Bürgerschaft die Anfrage stellte, die Gegenstand dieser Zeilen ist. Es geht um die berühmte Landstromversorgung des Kreuzfahrtschiffs AIDAsol. Im Prinzip eine gute Idee: Während die AIDAsol in Altona vor Anker liegt, ersetzt sauberer Strom vom Festland den Schiffsdiesel. Auf diese Anlage, die erste in ganz Europa, wie der Senator sagt, ist er sehr stolz.

Nur hat die Sache, wie man inzwischen weiß, einen Schönheitsfehler. Seit September nimmt die Anlage zwar morgens ihre Arbeit auf, wird aber am späten Vormittag, exakt um 10.30 Uhr, wieder abgeschaltet, worauf der Schiffsdiesel übernimmt.

Wieso das? Weil der Landstrom seit Anfang September um Punkt 10.30 Uhr sehr teuer wird.

"Hochlastzeitfenster" heißt das Schlüsselwort. In Zeiten eines absehbar hohen Stromverbrauchs müssen Großverbraucher mit unregelmäßigem Bedarf besonders hohe Preise bezahlen. Das soll sie zwingen, ihren Verbrauch besser an das Stromangebot anzupassen, und genau das tut die AIDAsol, indem sie ihren Schiffsdiesel anwirft.

Weshalb wurde der Strom exakt am 1. September teurer? Das liegt daran, dass Hochlastzeitfenster jeweils für eine Jahreszeit festgelegt werden. Maßgeblich ist der Stromverbrauch des Vorjahres, und der war im Frühjahr und im Sommer 2017 eher niedrig, bevor er im Herbst stieg. Dieses Jahr wiederum war der März kalt, mit entsprechend hohem Stromverbrauch, weshalb auch im kommenden Frühjahr der Strom für die AIDAsol um 10.30 Uhr vormittags wieder teurer wird.

Natürlich ist das Ganze nicht im Sinn der Erfinder der Landstromversorgung, die auch erst jetzt auf das Problem aufmerksam geworden sind. "Wir klären gerade, in welcher Form es Ausnahmen geben kann", teilt die Wirtschaftsbehörde mit.