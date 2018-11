Asia Bibi saß acht Jahre unter fürchterlichen Bedingungen im Gefängnis – zum Tode verurteilt. Die heute 51-jährige pakistanische Christin war 2010 an einem Brunnen mit muslimischen Frauen in Streit geraten. Die Musliminnen beschuldigten sie danach, den Propheten Mohammed beschimpft zu haben: Blasphemie. In Pakistan steht darauf die Todesstrafe. Asia Bibi legte ein "Geständnis" ab, nachdem sie von einer aufgehetzten Menge verprügelt worden war. Das Oberste Gericht Pakistans hat Bibi nun vor Kurzem freigesprochen. Die Vorwürfe seien nicht zweifelsfrei belegbar. Nach dem Freispruch gingen Zehntausende radikale Islamisten auf die Straße, nach zwei Tagen knickte die Regierung ein. Der Fall Bibi wird in Revision gehen, die Angeklagte bleibt im Gefängnis. Der islamistische Mob hat den pakistanischen Staat in die Knie gezwungen.

Schlimm, aber ist Pakistan nicht sehr weit weg? Was geht uns Asia Bibis Schicksal an?

Sehr viel, leider. Die Islamisten, die in Pakistan in den vergangenen Tagen auf die Straße gingen, sind aus demselben Holz geschnitzt wie die Leute, gegen die die Nato in Afghanistan seit 17 Jahren Krieg führt. Wer in Islamabad "Hängt Bibi!" schreit, der ruft in Afghanistan "Tötet die Ungläubigen!". Der radikale Islamismus versteht sich als Todfeind des Westens. Er bedroht nicht nur die Christin Asia Bibi, sondern alle freiheitsliebenden Menschen.

Der Mob auf den Straßen ist eine späte Frucht des Kalten Krieges

Freilich enthebt einen diese Erkenntnis nicht der Verantwortung, nach der Rolle des Westens zu fragen. Das Blasphemiegesetz führte 1986 der Diktator Zia ul-Haq ein. Er war ein Protegé der USA. Über ihn leiteten sie Milliarden Dollar nach Afghanistan weiter, wo die Mudschahedin von 1979 bis 1989 gegen die sowjetischen Besatzer kämpften. Im Kalten Krieg waren (fast) alle Mittel recht. Die USA förderten die Islamisten nach Kräften, Gotteskrieger waren im Kampf gegen gottlose Kommunisten besonders leicht zu motivieren.

Der Mob auf den Straßen Pakistans ist also eine späte, vergiftete Frucht des Kalten Krieges. Doch das ist nur ein Aspekt, und es ist der kleinere. Der andere: Die Saudis vor allem pumpen seit Jahrzehnten Milliarden nach Pakistan, um die radikalen Muslime zu stärken. Eine islamistische Diktatur in Pakistan wäre in den Augen der Saudis durchaus willkommen – und Pakistan ist eine Atommacht.