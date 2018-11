© Petra Bahr

Erst ist es nur ein Bild aus den Augenwinkeln. Von der Kanzel aus bleiben meine Augen an einer Figur hängen. Ich blicke in das aufgerissene Loch im Kopf. Wie ein Schrei. Gehört diese Figur wirklich hierher? Der Berliner Dom ist voll von Figuren. Sie hängen an Wänden und stehen auf Balustraden, stemmen Säulen oder verzieren Portale. Die, die ich auskundschaften konnte, sind Männer der Kirchengeschichte oder Engel, die in dieser Gesellschaft auch männlich wirken. Die Figur, die stumm vor sich hin schreit, ist eindeutig weiblich. Und sie gehört, wie ich später erfahre, in der Tat dorthin, aber erst seit ein paar Monaten. Die Künstlerin Leiko Ikemura hat sie für diesen Dom geschaffen, der auf mich immer wie ein Museum wirkt. Ein Denkmal des Wilhelminismus. Die Künstlerin hat mit dieser einen, die mich nicht mehr loslässt, noch drei weitere Figuren geschaffen und dem Dom ein existenzielles Moment geschenkt, eine kleine Unterbrechung des touristischen Blicks. Ein Augenblicks-Gottesdienst. Sie hat den Kirchenraum verwandelt. Dabei passen sich die Figuren gut ein.

Es ist die kleine Abweichung, die für Aufmerksamkeit sorgt. Der Schrei bleibt. Ein stummer Schrei, der die Kunstbewanderten sofort an das berühmte Bild von Edvard Munch denken lässt. Vielleicht ist es aber auch der Schrei einer Mutter, die ihr Kind verloren hat. Eine Maria, die sich zwischen den Besucherinnen versteckt mit ihren Reiseführern und Anoraks gegen das Berliner Novemberwetter. Eine kleine Verstörung, die wirkt. Wie ein Staubkorn im Auge. Es ist so, als ob sich in die Pracht des Gebäudes, die viele erschlagend finden und viele bestaunenswert, ein innerer Zustand eingeschlichen hätte.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

Starke Gefühle, die niemand sehen soll, können nun trotzdem Platz haben. Der Angstterror einer schlaflosen Nacht oder eine längst gewohnte Traurigkeit können plötzlich angesehen, vielleicht sogar in ein Gebet verwandelt werden. Kunst kann das. Mit winzigen Veränderungen einen ganzen Raum heil machen, gegenwärtig, offen für die, die heute noch kommen. Hoffentlich sind die Figuren beim nächsten Berlin-Besuch noch da.