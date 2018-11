Ein früher Novemberabend in einer Thüringer Kleinstadt. Allmählich wird es kalt, nur wenige Menschen sind auf der Straße, die meisten erledigen per Auto noch schnell die letzten Wochenendeinkäufe in den Discountern am Rande der Stadt. Ein Wohnblock in der Platte, die zu Ostzeiten als "Errungenschaft" gefeiert wurde und wo meiner Erinnerung nach auch der eine oder andere Klassenkamerad wohnte, tut sich gleich hinterm Ortsschild auf. Die Errungenschaft ist jetzt nahezu düster, nur in einem einzigen Fenster in der zweiten Etage brennt Licht. Es wirkt wie ein Schlaglicht, das auf das Wichtigste im Raum hindeuten will: eine riesige Deutschlandfahne, die an der Wand hängt. Eine Deutschlandfahne mit Reichsadler.

Im November, diesem Monat, in dem wir auch der Gräueltaten des Nationalsozialismus gedenken, kommen sie im grell-künstlichen Licht noch deutlicher zum Vorschein: die unschönen Gräben, die sich zwischen Menschen auftun, die Gräben zwischen Gruppen der Gesellschaft, deren Anhänger doch sicher auch irgendwann einmal als Menschen geboren wurden, die sich Akzeptanz und ein bisschen Wohlwollen von irgendwoher erhofften.

Natürlich muss man für dieses Gefühl nicht nach Thüringen reisen.

Seit es auch in Leipzig trübe und nasskalt geworden ist, strahlen das viele Menschen hier ebenfalls aus. Haben Schirmbarrieren aufgespannt und triste Farben wie Dunkelgrün, Anthrazit und Schwarz in amorphe Wetterjackengebirge umgesetzt. Die Gesichter blass, größtenteils missgelaunt. An den Straßenbahngleisen steht ein Mann in tarnfarbener Jogginghose, Basecap und einer Fleecejacke. An seiner Hand baumelt ein riesiger Eimer der Fastfoodkette KFC in einer Plastiktüte. Das Gesicht des Mannes: ausdruckslos. Das tropfende Vordach des Hauptbahnhofs beschirmt derweil ein groteskes Schauspiel, das man auch aus anderen deutschen Großstädten kennt: Ein Grüppchen fünf, sechs Gestrandeter mit Hund, Decke, Futternapf, Münzen-Nierenschälchen und ziemlich eigenem Geruch wird mit Mozart oder Pachelbel beschallt – aus Lautsprechern. Schon lange geht das so.

Eine ziemliche Dosis Leben ist das, wenn man hinschaut. Und es reicht vielleicht nicht, sich nur darüber zu wundern oder deprimiert nach Hause zu trotten.

Was soll man mit einer wirtschaftlich ganz gut aufgestellten, aber ansonsten an vielen Stellen ziemlich ausgehöhlt wirkenden Gesellschaft nur tun, angesichts der Bereitschaft zu Reichsadlerfahnen-Schlafzimmergestaltung, diffus wütender Demokratie-Vergessenheit und der gern wegschauenden Passagiere jenes Narrenschiffs, das da auf dem schlammigen Festland westlicher Zivilisation auf Grund gelaufen ist?

Warum nicht auch mal da ansetzen, wo andere im vergangenen Jahrhundert aufhören mussten? Nicht nur bei der Schulbildung, deren Notwendigkeit außer Frage steht, sondern bei den Erwachsenen, die auch heute wirken, als wollten sie nur ein bisschen bei der Hand genommen werden. Und die irgendwann mangels Angebots mit jedem mitzugehen drohen, der ihnen den rechten Arm hinhält.