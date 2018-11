Ehrlich gesagt habe ich nicht so ganz verstanden, ob Friedrich Merz nun im Aufsichtsrat von Blackwater, Blackstone, Blackrock, Black & Decker oder der Blackfoot-Indianer sitzt. Und ob er aus Blackpool stammt.

In einer Art Pre-Black-Friday-Sale preist die CDU – getreu ihrer Logofarbe Orange Is the New Black – Merz zwar als den Roy Black des gesitteten Konservatismus an: Black is black – I want my Friedrich back. Wählern, die jünger als 30 Jahre sind, erscheint er aber als Black Box Deutschland . Und allen, die ihn früher schon nie gewählt haben, als der BlacKkKlansman des Neoliberalismus. Nur bei Black Beauty haben Merz-Fans einen Blackout – und denken an Julia Klöckner. Würde Merzens Leben verfilmt, böten sich die Titel Men in Black, Black Swan, Die Spur der schwarzen Bestie und Vier Bierdeckel für ein Halleluja an.

Der Titelsong käme von den Rolling Stones und beschriebe, was ein Bundeskanzler Merz mit Merkel-Deutschland anstellen könnte: Paint it Black. Würde Merz zwar CDU-Chef, aber nicht Kanzler, spielten die Stones halt You Can’t Always Get What You Want. Oder 2000 Light Years From Kanzleramt. Und der Film hieße dann natürlich nicht Kill Angie, Volume 3, sondern: Black Hawk Down.