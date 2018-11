Über Kitsch lässt sich tatsächlich schwer streiten. Ob ein Roman ironisch, nüchtern oder politisch ist, darüber können sich von fünf Leuten normalerweise vier leicht einigen. Wenn es um Kitsch geht, liegen schon zwei Leser oft so weit auseinander, als hätten sie unterschiedliche Bücher gelesen. Kitsch ist letzten Endes eine Geschmacksfrage. Die einen empfinden ihn, die anderen nicht. Deshalb kommt bei Diskussionen über den literarischen Kitschverdacht auch meistens nichts heraus. Das betrifft natürlich nicht die volle Kitschladung im, beispielsweise, Courths-Mahler-Stil, da melden bei jedem die Geschmacksnerven Zuckeralarm. Es betrifft die aromatischen Nuancen.

Ein interessanter Fall ist Die Dame in Gold von Valérie Trierweiler. Die französische Journalistin und Autorin war mehrere Jahre mit dem glücklosen Staatspräsidenten François Hollande liiert. Im Hinblick auf ihren neuesten Roman darf man erwähnen, dass sie einiges dafür getan hat, die Öffentlichkeit an ihrem bewegten Liebesleben teilhaben zu lassen.

Valérie Trierweiler kann für sich in Anspruch nehmen, die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen der Liebe zu kennen und schon deshalb prädestiniert zu sein für die literarische Ausgestaltung einer hitzigen Amoure, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen dem Maler Gustav Klimt und der jungen Adele Bloch-Bauer in Wien zugetragen haben soll. Ob es diese Amoure tatsächlich gab, gilt in der Kunstgeschichte als ungesichert.

Unzweifelhaft ist, dass Adele dem Maler für sein berühmtestes Bild Modell stand, Adele Bloch-Bauer I, auch Goldene Adele genannt. Es zeigt ein flächendeckendes strahlendes Goldmosaik, aus dem Adeles Kopf mit den tiefschwarzen Haaren herausragt. Als Kunstdruck hängt es in zahllosen Wohnzimmern. Unzweifelhaft ist auch, dass Gustav Klimt kein Kind von Traurigkeit war. Wäre die #MeToo-Bewegung ins Jahr 1907 gefallen, hätte der Mann nichts zu lachen gehabt.

Valérie Trierweiler erzählt nun, wie das bürgerliche, mit einem sehr wohlhabenden Unternehmer verheiratete und sehr empfindsame Luxusgeschöpf Adele dem unbürgerlichen Sexmaniac Klimt verfällt und sich von ihm wieder befreit. Guter Stoff für einen Unterhaltungsroman. Zwischen unterhaltsam und kitschig gibt es aber einen kleinen Unterschied. Und das Kitschige dieses Romans ist gar nicht so leicht greifbar, es liegt in seiner gesamten, seltsam anachronistischen Stimmung. So, als hätte sich Valérie Trierweiler nicht nur für einen historischen Romanstoff entschieden, sondern auch dafür, in die Rolle einer Schriftstellerin des frühen 20. Jahrhunderts zu schlüpfen.

Vielleicht ist auch Valérie Trierweilers eigenes Liebesleben so bewegt, weil es sich zwar faktisch in der Gegenwart abspielt, gefühlt aber in einer Vergangenheit, als die Liebe noch dramatisch war.

Valérie Trierweiler: Die Dame in Gold

Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz; Aufbau Verlag, Berlin 2018; 336 S., 12,99 €