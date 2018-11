Es gibt nur wenige Länder, in denen autoritäre Herrschaft so total versagt hat, so verheerend gescheitert ist wie im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Da verwundert es nicht, dass hier noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts alle Formen nichtautoritärer Herrschaft als besonders schutzbedürftig gelten. Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings resp. müde Wimpernschlag einer Kanzlerin reicht aus, um eine Krise der Demokratie auszurufen und in langen Leitartikeln und scharfen Posts die gewichtige Frage zu stellen, ob unser Berliner Bonn nicht doch Weimar ist.

