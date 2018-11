Selbst wenn es einmal still ist in dieser lauten Aufführung, hört man doch ein Geräusch, ein Knirschen wie von einer Pfeffermühle: Es ist die Drehbühne, die den ganzen Abend lang um sich selbst kreist. Und über der Drehbühne schwebt an einem Haken in geringer Höhe eine Wand aus Styropor.

Die Drehbühne und die schwebende Styroporwand bilden das "Raumkonzept" dieses Abends. Die Drehbühne verkörpert das ewige Malmen der Zeit, dem wir alle ausgesetzt sind. Und die schwebende Wand steht für die Blindheit, in der wir leben, da wir niemals die ganze Bühne sehen, sondern immer nur den Teil, in dem wir uns selbst aufhalten; sie verkörpert das Spaltende, Trennende, Hasserzeugende, das zur Menschheit offenbar gehört und beharrlich verhindert, dass sie sich als Einheit begreift.

Diese Bühne, gebaut von Johannes Schütz, ist das, was Dramaturgen eine "starke Setzung" nennen. Sie dominiert die Aufführung. Sie ist stärker als das Leben, das auf ihr stattfindet.

Johan Simons, der neue, 72-jährige niederländische Intendant des Schauspielhauses Bochum, den man in Deutschland schon lange kennt, beispielsweise als Intendanten der Münchner Kammerspiele oder der Ruhrtriennale, ist offenbar glücklich mit dieser Setzung: Sie erspart ihm ein wenig auch die Arbeit, die Gestalten seiner Inszenierung genauer zu fassen. Selbst starke Figuren hätten gegen diesen Raum kaum eine Chance. Diese resignative Note der Inszenierung wird, wie sich am Ende zeigt, als ihre stärkste politische Aussage zu lesen sein.

Simons und sein Dramaturg Koen Tachelet haben Lion Feuchtwangers Roman Die Jüdin von Toledo (1955) für die Bühne bearbeitet. Der Roman, es ist Feuchtwangers vorletzter, spielt im Spanien des 12. Jahrhunderts. Die Handlung, in aller Kürze: Der kastilische Norden wird von dem christlichen König Alfonso regiert, der Süden steht unter muslimischer Herrschaft. Krieg droht, Alfonso plant einen Angriff gegen die Mauren. Der jüdische Kaufmann Jehuda kennt beide Welten, er lebte lange im Süden und diente dem Wesir als Ratgeber. Nun übersiedelt er in den Norden und wird Alfonsos Schatzmeister. Er soll Geld für den Kriegszug gegen die Mauren beschaffen, ist aber ein mäßigender, zum Frieden ratender Mann. Und er hat eine schöne Tochter, Raquel, in die sich Alfonso verliebt. Raquel und Alfonso zeugen ein Kind – obwohl Alfonso mit einer anderen, Leonor, verheiratet ist. Alfonso zieht in die Schlacht gegen die Mauren und unterliegt. Schuldige für die Niederlage werden gesucht. Gerüchte behaupten, die Juden hätten den Mauren die Schlachtpläne der Christen verraten. Jehuda und Raquel werden ermordet.

Koen Tachelet hat aus dem umfangreichen Roman ein straffes Stück gemacht. Die Darsteller, die es spielen, zeigen keine tief lotenden, scharf konturierten, mit Individualität gesättigten Figuren, schmorend im Saft eines genauer definierten Milieus oder Zeitalters, nein, sie sind karg differenzierte Zeugen und Gesandte aus der Vergangenheit, die uns einen alten Fall von antisemitischem Volks- und Staatszorn als Lehrbeispiel so referieren, dass wir begreifen: Das sind ja wir, um die es geht. Wir sind deren ferne Zeit- und Schuldgenossen – oder werden es eventuell noch werden.

Es knarrt und scharrt die Drehbühne, als wäre sie das Deck eines Totenschiffs. Dementsprechend benimmt sich die Besatzung des kreisenden Gefährts: Sie lässt sich, wenn sie gerade keinen Sprechauftrag erfüllt, wie vom Schlag getroffen auf die Planken fallen und ersteht, wenn sie was zu sagen hat, erneut.

Diese gespenstische Komparsenhaftigkeit aller schwächt auch die stärksten Figuren. Dass König Alfonso Tausende von Soldaten, eigene wie feindliche, auf dem Gewissen haben soll, ist ihm in Bochum nicht zu glauben. Dass er, wie Feuchtwanger berichtet, seinem Untertan Diego die Augen ausgestochen hat, weil dieser eingeschlafen war, als er Wache hätte halten sollen, trauen wir ihm nicht zu. Sein Darsteller Ulvi Erkin Teke strahlt von Machtwahnsinn nichts aus, er ist nur ein nach Bewunderung gierender Junge in knielangen Hosen – ein Läufer, der aufgeregt im Lebensstartblock hockt und den Beginn des Rennens erwartet.

"Ich habe geatmet, aber nicht gelebt", sagt er über die Zeit, als er Raquel noch nicht kannte. Dieser Satz ist nun das geheime Motto der Aufführung – man könnte ihn über die Figuren schreiben. Namentlich der erste Teil des Abends ist so trocken, dass man sich nicht gewundert hätte, wenn der Regisseur zur Pause auf die Bühne gestiegen wäre und das frisch erworbene Wissen seines Publikums abgefragt hätte. Die Aufführung ist stofflich komplex, ästhetisch aber absolut gängig: Keine Charaktere sind zu sehen, sondern wandelnde, personifizierte Bildungsaufträge.

Nach der Pause ändert sich das Unterrichtsklima radikal. Die Zeit der Dialoge ist vorbei, es beginnt die Phase der Anschauung. Krieg bricht aus, und die Kriegsszenen werden als Orgie gezeigt. Während sie vom Krieg sprechen, vollführen die Spieler, voll bekleidet, obszöne Übungen mit- und aneinander. Apokalyptisch-pornografische Reiter fummeln sich gegenseitig in Grund und Boden. Man erregt sich an Berichten von herrenlosen Pferden, die über Leichen trampeln – und reitet einander gegenseitig in den Schlamm. Zwei Heere sind im Begriff, einander zu vergewaltigen und aufs Tödlichste zu erniedrigen. Die Schlacht ist ein Akt der totalen gegenseitigen Entblößung – von Würde, Moral und Hoffnung. Und das Schlachtfeld ist ein Weltrammelplatz, aus dessen Dreck sich die Körper immer wieder erheben. Wir sehen die Menschheit als eine von Lust getriebene, sich selbst unermüdlich reproduzierende und abschlachtende Meute.