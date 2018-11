DIE ZEIT: Herr Flammer, was hatten Sie heute zum Zmittag?

Dominik Flammer: Ein Fleischkäse-Bürli.

ZEIT: Schmeckt so die Schweiz?

Flammer: Schwierig zu sagen, wie die Schweiz schmeckt, weil sie enorm vielseitig ist. Fleischkäse ist für mich ein Wohlfühlessen, wie eine Bratwurst, man hört ja, ich bin aus St. Gallen.

ZEIT: Was macht für Sie ein gutes Fleischkäse-Bürli aus?

Flammer: Das Bürli ist genauso wichtig wie das Fleisch. Es muss knusprig sein, darf kein lampiges Bun sein wie bei einem Hamburger. Und der Fleischkäse muss dünn sein.

ZEIT: Wie schmeckt ein guter Fleischkäse?

Flammer: Er muss individuell gewürzt sein. Es gibt ja diese Tests in den Konsumenten-Magazinen, die sind lächerlich. Neun von zehn Metzgereien verwenden sowieso dieselbe Würzmischung aus dem Engrosmarkt. Aber ein guter Fleischkäse wird individuell gewürzt. Würzen ist die Paradedisziplin des Metzgers.

ZEIT: Gehen wir ein wenig zurück in der Ernährungsgeschichte der Schweiz. Die hiesige Küche war ja recht lange recht eintönig ...

Flammer: ... das ist eine Wanderlegende! Die Schweizer Küche war sicher nicht eintöniger als eine südspanische oder eine marokkanische oder eine norddeutsche Küche. Die Leute konnten sich halt nicht viel leisten und aßen deshalb immer dasselbe. Aber eintönig war die Küche hierzulande nie. Die Vielfalt, die sie heute bietet, hatte sie schon immer.

ZEIT: Woher kommt diese Vielfalt?

Flammer: Die Landwirtschaft ist sehr vielfältig. Monokulturen, wie wir sie in den großen Ländern wie Deutschland oder Frankreich kennen, gibt es im ganzen Alpenraum nicht. Alles, was an Neuem hierherkam, wurde relativ rasch aufgenommen. Die Leute merkten, sie leben unter klimatischen und geografischen Bedingungen, unter denen es nicht ratsam ist, lediglich auf eine Sache zu setzen.

ZEIT: Was gab es in der alten Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert an einem Novembertag wie heute zu essen?

Flammer: Da wäre sicher eine Flasche Most auf dem Tisch gestanden. Etwas Dörrobst, eine Gemüsesuppe, tüchtig mit Fleisch verkocht. Dazu eine Getreidespeise, das konnte ein Fladenbrot sein oder ein altes Brot, das man in der Suppe aufgeweicht hatte. Vielleicht dazu ein Stück Wurst.

ZEIT: Heute ist Freitag. Aßen die Schweizer an diesem Tag keinen Fisch?

Flammer: In der Schweiz war der Freitag als Fischtag kaum verbreitet. Wenn, dann in der Stadt, dort wohnte aber nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Zürich hatte im Mittelalter 6.000, später 10.000 Einwohner. Süßwasserfische waren dem Adel vorbehalten. Alle anderen aßen Handelsfische, also Bücklinge, Sardinen, Sardellen, Stockfische. Die kamen eingesalzen hierher und waren viel billiger. Die Schweizer Fastenspeise war aber eher die Wähe oder der Fladen, wie er mancherorts heißt. Und weil der Freitag der Brotbacktag war, machte man aus einem Stück Teig eine Wähe. Mit Äpfeln, Birnen, aber auch Gemüse drauf, teilweise mit Käse oder Fleisch.

ZEIT: Woraus waren die Teige gemacht?

Flammer: Unser Urgetreide ist Dinkel.

ZEIT: Wächst Dinkel hier besonders gut?

Flammer: Absolut. Er liebt ein feuchtes Klima und wurde schon vor mindestens 300 Jahren auch in den umliegenden Ländern angebaut. Aber nicht, weil man in Frankreich und Deutschland ebenfalls Dinkel gegessen hat, sondern weil man ihn in die Schweiz importieren und verkaufen konnte.

ZEIT: Sie haben vorhin gesagt, die Schweiz sei immer offen für Neues gewesen.

Dominik Flammer, 52, ist Essensforscher und Autor. Bekannt wurde er mit Das kulinarische Erbe der Alpen (AT Verlag, 2012).

Flammer: Wie gesagt: "Die Schweiz" gibt es kulinarisch gesehen nicht, sie ist Teil des Alpenbogens. Von Schweizer Küche zu reden ist vollkommen absurd. Wenn ich heute die historische Küche des Puschlav betrachte oder vom Jura, dann gibt es zwar Parallelen, aber enorm große Unterschiede. Die Einflüsse kommen aus verschiedenen Richtungen, aus unterschiedlichen Ländern.

ZEIT: Was eint die regionalen Küchen?

Flammer: Zwei Produkte, die den ganzen Alpenbogen erobert haben, sind der Mais, der kam aus dem Süden, und die Kartoffel, die kam aus dem Norden. Ursprünglich stammen beide Produkte aus Amerika. Wir wissen heute, dass die Kartoffel in Irland und im Alpenraum zuerst Fuß fasste und hier schneller populär wurde als in weiten Teilen Europas. Die Bauern waren froh, dass sie in der Fruchtfolge eine neue nahrhafte Pflanze anbauen konnten.

ZEIT: Wann war das?

Flammer: Ab dem 18. Jahrhundert. Beim Mais dauerte es etwas länger. Der war zwar früher da, man baute ihn schon im 17. Jahrhundert an. Aber nur an ausgewählten Orten: im Tessin, dem Rheintal oder der Linthebene. Die Generation unserer Eltern lernte Mais erst in den 1960er-Jahren kennen, als die Polenta bekannt wurde.