Brechen Sanktionen den Willen? Das Gros der Deutschen (und eine knappe Hälfte der Amerikaner) sieht Trump als Verrückten, der nicht weiß, was er tut. Dazu ein ironischer englischer Spruch: crazy like a fox – verrückt wie ein Fuchs, wie jenes listige Tier, das seine Absichten schlau kaschiert.

Die Iran-Sanktionen sollen den Ölexport abwürgen, an die 700 Firmen und Banken treffen, die in das Atomprogramm verwickelt sein sollen. Es seien die "fürchterlichsten Sanktionen der Geschichte", lautet der Hype, doch Teheran reagiert voraussagbar wie ein Metronom: Nie und nimmer werde man sich der amerikanischen Knechtschaft beugen. Ganz so sicher ist dieser Ausgang nicht.

Josef Joffe ist Mitglied des Herausgeberrats der ZEIT.

Im Grunde spielt Trump ein altes Spiel: erst draufhauen, dann sehen, ob der Widersacher wankt. So hat er China und die EU mit Strafzöllen aufgeschreckt, Mexiko und Kanada "überzeugt", Nafta neu zu verhandeln. Die "obsolete" Nato (Trump) rüstet auf. Wenn der Mann crazy ist, dann ist er so durchgedreht wie Obama. Der hat von 2010 bis 2012 immer schärfere Sanktionen verhängt. Das iranische BIP schrumpfte 2012 um acht Prozent, ein Jahr später stürzte die Ölproduktion ab. 2015 unterschrieb Teheran den Nuklear-Deal.

Ein schnürender Fuchs würde sich vorweg auf ein geschwächtes Beutestück wie den Iran stürzen. Allein in diesem Jahr hat sich der Außenwert der Währung gedrittelt. Die Verbraucherpreise sind um bis zu 50 Prozent hochgeschossen. Die Wirtschaft hatte sich nach Ende der Obama-Sanktionen mit einem Plus von 12 Prozent kräftig erholt, jetzt beträgt das Minus fast vier, und die neuen Zwangsmaßnahmen müssen erst noch greifen.

Typisch für Trump ist seine Doppelstrategie: erst die Vordertür laut zuschlagen, dann hinten die Schlupflöcher öffnen, die Optionen bewahren und Zeit zum Feilschen bieten. Vom Ölverbot sind vorerst acht Länder befreit, die knapp die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen: China, Indien, Japan, die Türkei, Südkorea, Taiwan, auch die EU-Staaten Italien und Griechenland. Bagdad darf weiter Erdgas und Strom aus dem Iran beziehen. So hält man sich die Großen und Getreuen warm, derweil der Iran nicht total in die Enge getrieben wird.

Der Test wird sein, ob Teheran seine Drohung wahr macht, die Uran-Anreicherung wieder hochzufahren. Dann sind alle Wetten gelaufen, doch vorerst heißt es "Vorteil Trump". Teheran kann diesen Wirtschaftskrieg nicht gewinnen, weil der Rest der Welt sich nicht der globalen Finanz- und Handelsmacht Amerikas widersetzen kann. Wer will auf dessen Märkte verzichten, um das ausgreifende Regime in Teheran zu decken?

Typisch ist das Einknicken des Zahlungssystems Swift in Belgien, das Banken ein Netzwerk für den internationalen Finanztransfer bietet. Trump will 70 iranische Banken ausschließen, damit die Geld weder empfangen noch überweisen können. Es bleiben nur Tauschgeschäfte: mein Öl gegen deine Maschinen. Der Swift-Sprecher schnurrt: Der Ausschluss sei "bedauerlich", aber "im Interesse der Stabilität". Muskeln sind Macht.

Bloß öffnet sich hier die Falle langfristig für den Fuchs. Zerstört der das System, dem Amerika seine Stärke verdankt, wird er irgendwann selber zum Gejagten. Noch bellen die Hunde leise, aber sie werden sich zusammenrotten, wenn Washington aufhört, Macht als Verantwortung zu verstehen. Schulhofschläger sind keine Vertrauensschüler.