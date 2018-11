Am Strand von Santa Monica stoppen bullige Polizisten die Revolution. Eine riesige blinkende Anzeigetafel warnt: "On beach path no electric scooters", auf dem Weg am Strand sind elektronische Tretroller verboten. Hier fangen Polizisten viele ab, die vom wenige Kilometer entfernten Venice Beach angerast kommen. 190 Dollar müssen die Fahrer zahlen, noch einmal 190 Dollar, wenn sie keinen Helm tragen. Harte Strafen, um die Plage in den Griff zu bekommen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden