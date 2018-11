Interessant an der unnötig hitzigen Debatte über die Dokumentation Elternschule erscheint mir, dass die individuelle Interpretation des Gesehenen zu so viel Hysterie führt. Jeder Kinozuschauer versteht einzelne Szenen des Films, wie er sie eben verstehen kann. So weit, so gut. Aber dass das Kopfkino, das man anschaltet, um bestimmte Szenen weiter fortzusetzen, die Grundlage wird für eine Diskussion? Diese Art der Bewertung der Dokumentation oder gar der gezeigten Therapie ist erschreckend und bedauerlich. Sachliche Diskussionen über Erziehung sind nämlich dringend nötig.

Gabriele Hübner, Schulleiterin, per E-Mail





Da wir vor sieben Jahren selber mit unserer Tochter (damals drei Jahre alt) in der Kinderklinik Gelsenkirchen Hilfe fanden, waren wir sehr schockiert, zu erfahren, wie in der Öffentlichkeit über dieses Therapiekonzept hergezogen wird. Die Vorwürfe haben wahrhaftig nichts mit der Realität zu tun.

Carolin Schlangenfeldt, per E-Mail





Dieser Beitrag ist enttäuschend und einseitig. Statt den Film auch einmal kritisch zu betrachten, verunglimpft er die Kritiker, bei denen es sich längst nicht nur um Anhängerinnen des Attachment-Parenting, sondern auch um Fachleute handelt. Die Kritik wird überhaupt nicht ernst genommen. Ich bin Hebamme und muss sagen, die gezeigten Methoden widersprechen zutiefst meinem Verständnis vom Umgang mit Babys und Kindern. Hier werden Kinder gebrochen und Eltern zum Ausüben von Macht angeleitet.

Kerstin Etzold, Sankt Augustin





Was für eine Freude, dass beim Thema Erziehung überhaupt mal wieder der Begriff "Bindung" auftaucht. Denn bei allem, was man als Eltern in puncto Kinder outsourcen kann – Bindung sicher nicht, und die braucht Zeit. Schade, dass der Film über die "Arbeit mit chronischen Stresserkrankungen" bei Kindern durch seinen Titel Elternschule Polarisierung provoziert und so ein differenziertes und konstruktives Nachdenken über die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung vergibt. Der Therapeut Dietmar Langer unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung in seinem Interview. Schade, dass die, denen diese Bindung besonders wichtig ist, den Film nicht als Chance ergreifen, den Dialog über Bindung in der Öffentlichkeit anzuregen – unsere Gesellschaft hätte es bitter nötig. Und schließlich schade, dass Johanna Schoener in ihrer Bemühung, in "Vollständigkeit" über das Ganze zu berichten, auch nicht aus ihrer ideologischen Ecke herauskommt und die Chance auf eine wirklich differenzierte Diskussion verspielt.

Esther Vix, Realschullehrerin, per E-Mail





Ich führe seit 45 Jahren Psychotherapien mit Kindern und Jugendlichen durch: Vorschulkinder mit Regulationsstörungen, Fütter- und Schlafstörungen, Kinder mit massiven Affektdurchbrüchen, mit Verweigerungshaltungen und viele andere. Bei unserer Arbeit mit dem Kind stand Einfühlung in kindliche Konflikte und Feinfühligkeit im Mittelpunkt. Welche innerseelischen Störungen liegen vor? Welche zwischenmenschlichen Störungen der Eltern-Kind-Beziehung, Bindungs- und Beziehungsstörungen? Warum sind diese Störungen entstanden? In dem Film Elternschule kann ich jedoch nichts von einfühlendem Verstehen erkennen und schließe mich Prof. Karl Heinz Brisch an, der von Ihnen fragmentarisch erwähnt wird: Ich erkenne emotionale Gewalt am Kind.

Dr. Hans Hopf, Mundelsheim





Meine Tochter erkrankte mit einem halben Jahr an Neurodermitis. Ihre Haut war feuerrot, sie kratzte sich blutig, schrie und weinte. Nichts half, und die Situation verschärfte sich. Unsere Tochter aß kaum noch, schlief niemals länger als zwei Stunden am Stück. Kurz vor ihrem ersten Geburtstag stießen wir auf die Kinderklinik in Gelsenkirchen. Ich gebe zu, man muss mit seinen Nerven und seiner Kraft sehr am Ende sein, um die drei Wochen Klinikaufenthalt in Anspruch zu nehmen. Auch ich habe das eine oder andere Mal gedacht: "Jetzt packst du deine Sachen, und wir fahren nach Hause!" Doch zum Glück gibt es auf der Station immer Ansprechpartner, die zuhören, Zweifel ausräumen, auch mal in den Arm nehmen. Niemand, wirklich niemand auf dieser Station würde ein Kind misshandeln! Niemand würde einem Kind dringend benötigte Hilfe verweigern oder es seelisch verletzen! Tausende Eltern haben die Klinik durchlaufen. Kein Vater und keine Mutter hat dabei die Würde oder den Willen ihres Kindes gebrochen!

Riccarda Lohkamp, per E-Mail