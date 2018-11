Führungskräfte neigen dazu, ihre Büros mit Weisheiten großer Männer und Frauen zu schmücken. Karl-Heinz Rummenigge hat auch einen solchen Slogan an seinem Arbeitsplatz, sogar fein säuberlich gerahmt. Er stammt von Bill Shankly, dem Traineridol des FC Liverpool: "Einige Leute halten Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere Ihnen, dass es viel ernster ist!"

"Ach, Bill", mag der Bayern-Boss gedacht haben, als er in den vergangenen Wochen an seinem Schreibtisch in Münchens Säbener Straße saß. "Es ist gerade sehr ernst. Wenn du wüsstest, wie hart ich kämpfe." Erst diese Häme nach der eigens einberufenen Pressekonferenz, die der Boss so feinfühlig mit dem Hinweis auf Artikel 1 des Grundgesetzes begonnen hatte und die dann doch so würdelos endete. Dann dieses verkrampfte Spiel seiner erfolgsverwöhnten Bayern-Elf – im Pokal und in der Liga. Zu allem Überfluss machte sich auch noch Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller, auf Instagram über den Bayern-Trainer lustig: "Mehr als 70 Min bis der mal ne n Geistesblitz hat", schrieb sie. Und was fiel Herrn Müller dazu ein? Keine glückliche Aktion sei das gewesen. Aber was solle er machen? Die Lisa liebe ihn halt. Man fragt sich, wie sich das Paar wohl zu Hause über Niko Kovač unterhält.

Dann kam auch noch das Nachrichtenmagazin Spiegel in Begleitschutz von 14 Partnern eines internationalen Recherchenetzwerks und blickte ganz tief nach innen, in "Geheimabsprachen" und "Geheimpapiere", in denen Karl-Heinz Rummenigge angeblich eine Hauptrolle spielte.

Wenn es in Deutschland ein Presseorgan gibt, das schnell Reflexe der Empörung auslösen kann, dann ist es das Hamburger Magazin. Im Büro eines ehemaligen Spiegel- Chefredakteurs hing der Spruch "No surrender" an der Wand, eine Verbeugung vor dem legendären Song von Bruce Springsteen – kein zurück, Junge, keine Kapitulation!

Fast jeder Blick in den Maschinenraum des sehr auf Diskretion achtenden Fußballmilieus, dessen Strategen sich für die wirklich wichtigen Treffen stets in Flughafenhotels verabreden, gilt als ein journalistischer Erfolg. Dabei geht es bei den erwähnten Recherchen im Kern nur um ein Planspiel: Spitzenvertreter des europäischen Vereinsfußballs, ein Gremium, dem Rummenigge von 2008 bis 2017 vorsaß, haben darüber nachgedacht, eine eigene, vom europäischen Fußballverband Uefa unabhängige Liga zu gründen. Als Namen hatte die Runde "Super League" angedacht.

Hinter verschlossenen Türen diskutierten die mächtigen Männer darüber, ob ihre abwanderungslustigen Clubs für die Einnahmenverluste der Uefa haftbar gemacht werden könnten. Ob sie nach dem Ausstieg aus der nationalen Liga weiterhin ihre Spieler für die Nationalmannschaften abstellen müssten. Und ob man zulassen solle, dass sich Teams außerhalb des Spitzenzirkels für diese neue Eliteliga empfehlen können.

Die Aktion erinnert an vergangene Drohgebärden in der Formel 1: Wiederholt planten hier die Topteams in der Königsklasse des Automobilsports eine Rennserie in eigener Regie, ohne einen Patriarchen wie Bernie Ecclestone. Passiert ist bisher nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Das gilt auch für den Fußball. Auch die Überlegungen der Clubfunktionäre sind versandet. Vorerst wird das derzeitige Champions-League-Modell weitergeführt.

Man bleibt ein wenig ratlos zurück nach der Lektüre all der Artikel über den vermeintlichen Verrat, was daran liegen könnte, dass die Berichte mit Begriffen wie "größte Revolution", "Sprengstoff", "Gier", "größte Bedrohung durch die dunklen Seiten des Fußballs" oder "Ego-Geschäft" nur so gespickt sind. Auch der Informant bleibt im Unklaren. Offenbar will der geheimnisvolle Mann nichts anderes, als die Welt ein bisschen besser zu machen. Und der Spiegel? Er bedient die Sehnsucht nach Empörung. Das ist gefährlich, weil diese tief sitzenden Emotionen, wie sich bei politischen Debatten beobachten lässt, den Wunsch nach schnellen Veränderungen aufkommen lassen. Dabei rückt die eigentliche Frage leicht in den Hintergrund, im aktuellen Fall: Was motiviert die Akteure in den Hinterzimmern dazu, eigene, vom Verband unabhängige Modelle zu entwickeln?

Natürlich ist es deprimierend, zu beobachten, wie einige wenige Vereine, Paris Saint-Germain, Bayern München oder Manchester City, offenbar nicht genug vom Kuchen kriegen können. Sie haben ohnehin das meiste Geld, beschäftigen die besten Spieler und Trainer, wie zum Beispiel Neymar oder Pep Guardiola.

Dieser Klassenkampf von oben hat schon lange nichts mehr mit Fair Play zu tun. Wer mit Millionen und Milliarden jongliert, für den bedeutet Erfolg und Glück womöglich nur noch die Anhäufung weiterer, für den normalen Fan unvorstellbarer Summen. Aber gibt es etwas darüber hinaus, was die Bosse der Spitzenclubs antreibt? Und wie könnte man sie aufhalten?