Wenn im Herbst die Nacht schon am Nachmittag hereinbricht, dann ist Zeit für Flammen: leuchtende Sankt-Martins-Laternen, Kerzen im Wohnzimmer und knisterndes Feuer im Kamin. Feuer ist irgendwie gemütlich. Für Kinder und Erwachsene ist es faszinierend, in die tanzenden Flammen zu schauen, und vielen macht es Spaß, ein wenig zu zündeln. Trotzdem mahnen die Erwachsenen: "Mit Feuer spielt man nicht!" Oder: "Finger weg vom Feuer!"

Damit haben sie bestimmt nicht unrecht: Feuer ist wie ein schönes und zugleich gefährliches Zauberwesen. Ganz schnell kann aus einem kleinen Funken eine meterhohe Flammenbrunst wachsen, die alles in Asche verwandelt, was sich ihr in den Weg stellt. Doch gleichzeitig hat der Mensch dem Feuer viel zu verdanken. Die Flammen sind nämlich nicht nur gefährlich, sondern auch lebensrettend.

Der Beginn dieser besonderen Beziehung zwischen Mensch und Feuer liegt lange zurück. Für unsere Vorfahren in der Steinzeit existierte Feuer nur, wenn der Blitz einschlug oder ein Vulkan ausbrach. Das waren Naturspektakel, die den meisten vermutlich Angst einjagten. Eines Tages muss aber dennoch einer der Urmenschen auf die clevere Idee gekommen sein, ein Stück vom Feuer mitzunehmen, vielleicht einen brennenden Ast, und damit das erste eigene Lagerfeuer zu entzünden. Die ältesten uns bekannten Feuerstellen, die von Menschen angelegt wurden, sind mehr als 1,5 Millionen Jahre alt und befinden sich im heutigen Südafrika.

Mit den Feuerstellen änderte sich für die Urmenschen vieles. Sie konnten nachts plötzlich etwas sehen, wärmten sich an den Flammen, garten darin ihre Nahrung und schützten sich mit ihnen vor wilden Tieren. Dass wir Menschen heute die Welt beherrschen, obwohl wir recht schwache Lebewesen sind, hat viel mit den Flammen zu tun. Pferde laufen schneller als wir, Wölfe können besser riechen, und ein Bär könnte uns mit einem Tatzenhieb umwerfen. Aber Feuer machen und für seine Zwecke nutzen, das vermag kein Tier.

Schon damals bei den Urmenschen waren die Flammen jedoch nicht nur ein Schutz, sondern auch eine Gefahr. Die Lagerfeuer durften nicht zu groß werden, vor allem aber durften sie nicht ausgehen. Denn wie man ein Feuer entzündet, lernten die Menschen erst sehr viele Jahrhunderte später. Etwa 30.000 Jahre sind die ersten "Feuerzeuge" alt. Damals verwendeten die Menschen besondere Steine, die sie an Schwefelkies schlugen. Das erzeugte Funken, mit denen sie Reisig oder Gräser entflammten. Man kann auch Feuer machen, indem man Holzstücke aneinanderreibt. Denn Reibung erzeugt Hitze, und irgendwann beginnt das Holz dann zu glühen. Doch das kann dauern.

Heute ist es für uns alltäglich, einfach ein Streichholz anzuratschen und damit eine Kerze zu entzünden. Kaum einer denkt darüber nach, was so eine Flamme eigentlich ist. Dabei ist das ziemlich spannend! Wissenschaftler nennen den chemischen Vorgang, der Energie freisetzt, "Oxidation". Diese Energie spüren wir als Wärme. Zwei Dinge braucht es dafür: einen Brennstoff, wie Holz oder Benzin, und Sauerstoff. Ohne Sauerstoff brennt nämlich nichts. Ein Feuer muss Luft atmen wie der Mensch. Deshalb kann man ein Feuer bezwingen, indem man ihm die Luft nimmt. Löscht man Flammen mit Wasser, erstickt man es doppelt: Wie eine Decke legen sich die dicken, kalten Wassertropfen über die Flammen – so nehmen sie dem Brand Sauerstoff und Hitze zugleich.