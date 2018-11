1/6 Adelheid Popp (1869–1939): Schon als Kind musste Adelheid Popp arbeiten, mit zehn Jahren häkelte sie zwölf Stunden täglich Tücher in einer Werkstätte. Als Jugendliche wurde sie Sozialdemokratin, organisierte Frauenstreiks, sprach auf Versammlungen, brachte sich selbst die Rechtschreibung bei und wurde Leiterin der "Arbeiterinnenzeitung". Im Jahr 1919 war sie eine der ersten Frauen, die als Abgeordnete ins Parlament gewählt wurden. © Karl Winkler/Interfoto 2/6 Hildegard Burjan (1883–1933): Als nach dem Ersten Weltkrieg Frauen gewählt werden durften, zog nur eine Abgeordnete für die Christlich-Sozialen ins Parlament ein: Hildegard Burjan. Die promovierte Philosophin engagierte sich für Frauen und gegen Kinderarbeit, gründete den Orden Caritas Socialis und weitere karitative Organisationen. Im Jahr 2012 wurde sie vom Papst selig gesprochen – als erste Parlamentarierin weltweit. © ddp/dapd 3/6 Irene Harand (1900–1975): Am 12. März 1938 sollte Irene Harand in Wien erschossen werden. Doch die Gründerin der Wiener Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt war, hatte bereits fliehen können. Seit 1933 versuchte sie, Österreich vor den Nazis zu warnen, ihre Organisation, die Harand-Bewegung, hatte Tausende Mitglieder. Im Exil in New York verhalf sie schließlich österreichischen Juden zu Visa für die USA. © Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 4/6 Zenzi Hölzl (1893–1958): Auch Zenzi Hölzl musste als Kind arbeiten und wurde Sozialdemokratin sowie Gewerkschafterin. In ihrer Trafik in Gloggnitz traf sich der lokale sozialistische Widerstand gegen den Austrofaschismus. 1948 wurde sie, als eine der ersten Frauen in Österreich, zur Bürgermeisterin gewählt. Sie errichtete Mütterberatungsstellen und trat für eine Erneuerung der Wasserversorgung ein. Hölzl war bis zu ihrem Tod Gemeindechefin. © Interfoto 5/6 Grete Rehor (1910–1987): Für die einen war sie die "schwarze Kommunistin", für die anderen eine Pionierin der Sozialpolitik: Grete Rehor war die erste Ministerin Österreichs. Josef Klaus holte die ÖVP-Politikerin 1966 in seine Regierung. Als Sozialministerin erhöhte Rehor das Karenzgeld, der Mutterschutz wurde ausgedehnt, und mit der Parole "Gleiches Geld für gleiche Arbeit" kämpfte sie für gerechte Löhne für Frauen. © Interfoto 6/6 Maria Schaumayer (1931–2013): Quoten lehnte Maria Schaumayer lange Jahre ab – und war am Ende doch dafür: "Es wird sich nicht vermeiden lassen", sagte sie im Jahr 2013. Die Steirerin war Bankerin, ÖVP-Stadträtin in Wien, im Vorstand der OMV und ab 1990 schließlich Präsidentin der Nationalbank. Sie war weltweit die erste Frau an der Spitze einer Notenbank. Ihre Stiftung fördert bis heute Frauenkarrieren in Wirtschaft und Wissenschaft. © Votova/Imagno/SZ Photo

Die großen Momente unserer Republik – würde man die ikonografischen Bilder davon in einer Reihe nebeneinanderhängen, es wären kaum Frauen darauf zu sehen.

Die Ausrufung der Republik Deutschösterreich 1918 erfolgte durch Franz Dinghofer und Karl Seitz. Den Bürgerkrieg 1934 fochten Männer aus, sowohl auf christlich-sozialer wie sozialdemokratischer Seite. Die SS- und SA-Aufmärsche: Männer in schwarzen Stiefeln. Nach der Niederlage der Nazis, in der Zweiten Republik, änderten sich zwar Funktionen, Kleider und Frisuren, nicht aber das Verhältnis der Geschlechter. Vier Männer saßen im Jeep. Zwölf Männer standen bei der Verkündung des Staatsvertrags mit Leopold Figl am Balkon. Die Helden von Kaprun, das Fußball-Wunderteam, Toni Sailer, Niki Lauda, Kreisky, Waldheim und Falco: Männer allesamt.

Während die Monarchie in der Außendarstellung zumindest noch die Kaiserinnen Maria Theresia und Sisi zu bieten hatte, schien die demokratische Geschichte Österreichs jahrzehntelang ohne sichtbare Taten einzelner Frauen auszukommen. Allenfalls in den Massenszenen tauchten sie im Bildhintergrund auf: jubelnd, trauernd, klatschend, demonstrierend, weinend, stumm. Die Hitler-Verehrerinnen mit leuchtenden Augen auf dem Heldenplatz. Die weiblichen Opfer in den KZs. Und nachher die Trümmerfrauen in den rauchenden Ruinen.

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die sich mit der Kultur des Erinnerns beschäftigt, wundert das nicht. Über die Jahrhunderte hinweg könne man eine Gender-Zuschreibung beobachten, die den Männern das Handeln zuordne, den Frauen hingegen das Erdulden, die Erinnerung und die Trauer. Von Frauen wird demnach erwartet, dass sie "die Vergangenheit mit sich herumschleppen" und bewahren, während Männer im Hier und Jetzt die Tat im Auge hätten: "Was das vor Augen liegende Ziel bestärkt, wird erinnert, was es infrage stellt und von ihm ablenkt, wird vergessen." Mit dieser Fokussierung kommt man auf Fotos. So kommt man in die Geschichtsbücher. Und deswegen steht dann stets ein Mann im Zentrum, sobald ein historischer Moment festgehalten wird.

Wie verzerrend dieser Erinnerungsmechanismus ist, zeigte sich bereits anhand der Geburtsstunden der Ersten Republik. An der Zeitenwende 1918/19 hatten Frauen nämlich einen wesentlichen Anteil. In den letzten Kriegsmonaten war die alte Ordnung zerfallen. Die Monarchie lag in den letzten Zügen. Es herrschte Hunger und Not. Fast alle Männer waren weit weg an der Front – wer zu Hause anzutreffen war, der war alt, verwundet, verkrüppelt oder traumatisiert. Die Frauen hingegen funktionierten noch: weil sie mussten. Sie standen massenhaft an den Werkbänken der Fabriken, bis zu zwölf Stunden täglich, hielten die Kriegsproduktion aufrecht, schafften gleichzeitig Lebensmittel heran und versorgten ihre Familien. Mal gab es kein Brennholz, mal kein Mehl, stundenlang musste man anstehen, um Nahrungsmittel zu ergattern.

Insbesondere in den Industrieregionen Niederösterreichs, Oberösterreichs und der Steiermark organisierten sich die Frauen. Es gab wilde Streiks, Demonstrationen, Besetzungen lokaler Bürgermeisterämter. Aus der Not heraus stellte man eigene Versorgungseinrichtungen (Gemeinschaftsküchen, Kinderbetreuungsstätten) auf die Beine. Alles ohne Unterstützung der Autoritäten – denn es war ja niemand mehr da.

"Frauen waren die Katalysatorinnen des demokratischen Umbruchs", sagt die Historikerin Gabriella Hauch. "Doch als die Männer aus Russland von der Front zurückkamen, nahmen sie ihnen schnell wieder das Heft aus der Hand." Arbeiterräte – mehrheitlich Männer – übernahmen die Führung der revolutionären Bewegung, Gewerkschafter griffen bei den Streiks ordnend ein. Die Arbeit in den Fabriken wurde wieder an die Männer verteilt. "Der Anteil der Frauen an der Revolution 1918/1919 wurde schnell vergessen", sagt Hauch. "Kein Wunder, es gibt ja auch wenige Selbstzeugnisse aus dieser Zeit."

Anders als in Deutschland war in Österreich die politische Gleichstellung der Frauen jedoch ein konstituierender Bestandteil des Systemwechsels hin zur parlamentarischen Demokratie. Allen Massenparteien war klar, dass am allgemeinen Wahlrecht für beide Geschlechter kein Weg vorbeiführte. Die Sozialdemokraten hatten es in ihrem Parteiprogramm (die Genossen hatten diese Forderung allerdings mehrmals hintangestellt, um dem Kaiser zuerst das Wahlrecht für Männer abzuringen). Die Christlich-Sozialen hingegen, lang gegen die politische Mitsprache von Frauen, erhofften sich nun einen taktischen Vorteil: dass die braven, unpolitischen, frommen Frauen unter dem Einfluss ihrer Pfarrer mehrheitlich konservativ wählen würden, was sie einige Jahre lang tatsächlich taten.