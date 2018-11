Während einer Äthiopien-Reise habe ich erstmals im Leben Essen abgelehnt. Es hat mich viel Überwindung gekostet, denn Essen abzulehnen, das macht man nicht – besonders in wirtschaftlich armen Ländern. Der Reiseknigge sagt: Lehne nie ein Essen ab, es ist ein Zeichen von Gastfreundschaft. Doch als wir im Schatten eines Baumes saßen, in der unerträglichen Mittagshitze dieses Landes, reichte mir der Mann, den ich porträtieren sollte, frisches Rinderhack. Auf einem metallenen Teller, wagenradgroß, daneben das berühmte äthiopische Brot Injera aus Teffmehl.

Abzulehnen ist ungewöhnlich für mich. Aus zwei einfachen Gründen. Ich habe eine Cholera-Schluckimpfung, die ich alle zwei Jahre auffrische. Kleiner Tipp: Die schützt nicht nur gegen Cholera, sondern auch gegen einen Großteil der anderen Durchfallerkrankungen. Man hat damit 57 Prozent weniger Durchfallrisiko auf Reisen. Ich kann also essen, was ich will. Daumendicke Käferlarven in Kolumbien, ein Stück Bauchfett aus einem am Baum hängenden Ochsen bei den Massai oder rohe Seeigel in China. Ich ekle mich kaum, weil ich weiß, wenn Menschen es essen, muss es irgendwie schmecken. Oft schmeckt es nicht. Aber es ist spannend. Doch dieser Berg Rinderhack, besetzt mit grün glänzenden Schmeißfliegen, die vermutlich orgastisch ihre Eier ins lauwarme Fleisch legten, das war zu viel.

Denn man darf nie vergessen: Essen ist ein Hort an Krankheiten oder kann es zumindest sein. Nematoden (Fadenwürmer), die im Ceviche leben und nach der Argentinienrundreise für Geschwüre im Darm sorgen. Salmonellen auf dem Frühstücksei. Campylobacter nach dem Genuss von rohem Huhn. Wenn ich ehrlich bin, fürchte ich mich mehr vor Bakterien als vor Verbrechern in den brasilianischen Favelas.

Thilo Mischke ist 150 Tage im Jahr unterwegs. Hier gibt er in loser Folge im Wechsel mit Stefan Nink seine Tipps und Erfahrungen weiter.

"Kann ich mir etwas Eigenes bestellen?", frage ich den Mann, und er guckt mich erschrocken an. "Magst du kein Rind?", fragt er. Ich nicke, sage, ich esse gerne Rind. Doch denke ich gleichzeitig an Trichinellen, die in rohem Fleisch oder Fisch hausen. Denke an Krämpfe und daran, dass meine Recherchereise abgebrochen werden müsste. Ich erwäge zu lügen, die Vegetarier-Lüge, die immer funktioniert. Aber dann sage ich: "Ich glaube, dass mein Magen das nicht verträgt." Der Mann reißt ein Stück vom Brot ab, verscheucht damit die Fliegen und zieht ein großes Stück rotes Fleisch aus dem Berg. Er kaut und nickt befriedigt. "Das könnte sein", sagt er. "Dafür braucht man einen starken Magen." Dann bestelle ich mir Bohnenpaste und eine Cola. Wir reden in der Sonne, während er alleine rund drei Kilo Mett isst.

Was ich damit sagen will: Es ist okay, Essen abzulehnen, denn Essen im Ausland ist oft viel zu scharf, viel zu unrein oder einfach nicht bekömmlich. Und es abzulehnen hat meist nur einen Grund, der nie unhöflich ist: Es würde den Urlaub oder die Dienstreise versauen. Am besten dabei die Wahrheit sagen. "Ich habe Angst vor Durchfall" ist ein harter Satz, aber weil jeder Mensch auf der Welt Angst vor Durchfall hat, hat auch jeder Verständnis dafür.