Meine Geschichte mit Helmut Schmidt beginnt ein paar Jahre vor meiner Geburt mit einem Brief, den meine Tante erhielt. "Liebe Landsleute!", lautete die Anrede. Es ist Spätsommer 1976. Schmidt wendet sich an die Tausenden Spätaussiedler, die wie meine schlesische Tante aus dem Osten nach Deutschland emigriert waren. Er findet in seinem Brief – wenn er ihn denn selbst verfasst hat – verständnisvolle Worte für Menschen, die gerade ihr altes Leben beendet haben und in ein neues stolpern.

Im darauffolgenden Jahrzehnt – Schmidt ist längst nicht mehr Kanzler – wird sich auch der Rest meiner Familie nach und nach aus Polen davonstehlen. Ich kam 1988, mit acht Jahren, in die Bundesrepublik. 2007 sitze ich erstmals Helmut Schmidt gegenüber: Freitagskonferenz, 12 Uhr, viel Zigarettenqualm. Ich habe ihm in all den Jahren nie erzählt, dass am Anfang unserer Familiengeschichte in Deutschland sein Brief steht und meine Tante das Schreiben wie einen Gral hütet.

"Herr Schmidt, Kaffee?"

"Ja, bitte."

Ich schenke ihm ein, Schmidt bedankt sich. Ich kippe großzügig Milch nach, er schnauft. Ich reiche ihm Zucker, er zündet sich eine Zigarette an. Dann nehme ich ihm gegenüber Platz, gerade noch in Reichweite seiner Hörgeräte. Schmidt ist der Altkanzler und 89 Jahre alt, ich bin die Jungredakteurin und 27.

Von Helmut Schmidt habe ich erstens gelernt, mit fester Stimme für meine Haltungen einzustehen – jedes unsichere Kieksen wäre an seinen Hörgeräten gescheitert. Zweitens begriff ich, dass Streit und Sympathie einander nicht ausschließen: Schmidt und ich waren selten einer Meinung, aber er schätzte Debatten und Widerworte. Nie war er angefasst oder nachtragend. Ging es ihm zu weit, stellte er sich taub und sagte mit spitzem hanseatischem "st": "Nicht verstanden!"

Drittens verstand ich, dass zu den großen Herausforderungen im Leben gehört, offen für Neues zu bleiben und diese Offenheit gegen die eigene Bequemlichkeit zu verteidigen.

Schmidt las, ich reiste – meistens durch Polen, Tschechien, Ungarn, durch die Slowakei und die Ukraine. Je kleiner sein Bewegungsradius wurde, desto mehr interessierten ihn die Erfahrungsberichte der Reporter. Als ich zur ZEIT stieß, fragte er mich über die Politik der Kaczyński-Regierung aus. Er wollte jedes Detail über die slowakische Abstimmung zur europäischen Bankenrettung hören. Wie hoch die Durchschnittsgehälter in Tschechien liegen, wie stark die Zustimmung junger Slowaken und Ungarn zur EU sei, wie die Geburtenrate in Russland sich entwickele und, wieder und wieder: ob Kamtschatka in zwanzig Jahren russisch oder chinesisch sein werde. Einmal lieh ich ihm ein Buch über den polnischen Kommunisten Mieczysław Rakowski. Drei Tage später bekam ich es durchgearbeitet zurück. Schmidt hatte eine disziplinierte Neugier.

Doch je älter er wurde, desto fremder wurde mir sein Blick auf die Welt. Er fürchtete das Chaos, und die Welt schien ihm eine chaotische geworden zu sein. Die Aufstände in den arabischen Ländern, die Proteste in der Ukraine, die Flüchtlinge in Europa – Schmidt entwarf ein sehr düsteres Bild der Zukunft. Die Offenheit wich Gewissheiten. Er rechtfertigte Putins Großmachtpolitik, er sprach der ukrainischen Nation ihr Selbstbestimmungsrecht ab, sogar die Verantwortung der chinesischen Führung für das Massaker auf dem Tiananmen-Platz 1989 zeichnete er weich. Erzählte ich nun in den Konferenzen, was ich auf dem Maidan in Kiew erlebt hatte, wie die Annexion der Krim ablief oder wie sich der Krieg in der Ostukraine entwickelte, kam es mir so vor, als erreichte ich Schmidt nicht mehr. Es lag nicht an meiner Stimme, es lag nicht an seinem Hörgerät.

In seinen letzten Jahren bekam ich von Helmut Schmidt immer weniger mit. Als er starb, ging ich gerade als Korrespondentin nach Moskau. Eines, Herr Schmidt, würde ich Ihnen deshalb gern noch sagen: Sie fehlen, trotz alledem. Und es gibt in Kamtschatka keine Chinesen.