Ich gehöre zu den Leuten, die mit den Jahren ein paar Gewissheiten um sich versammelt haben, zur Orientierung, wo man steht, wer man ist. Es ist also keine Kleinigkeit, in diesen Wochen zu erleben, wie immer mehr dieser Gewissheiten unter Feuer genommen werden – damit meine ich jetzt nicht, dass in den Wahlen in Hessen und Bayern der Begriff "große Koalition" eine Karikatur geworden ist. Mir geht es mehr um den Bundestagsabgeordneten der Linken, der seine Unterstützung der außerparlamentarischen Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht mit dem Satz erklärte, die Menschen im Lande hätten das Vertrauen in das Parlament verloren. Die Politiker im Bundestag würden nur noch als Einheitsbrei wahrgenommen, Unterschiede zwischen den Parteien nicht erkannt. Der grüne Finanzpolitiker Gerhard Schick argumentierte ähnlich, als er sein Bundestagsmandat zurückgab: Er könne seinen Kampf gegen die Finanzlobby besser außerhalb des gelähmten, verkrusteten Bundestags führen.

