Gerade hatte seine Inszenierung in Zürich Premiere, dabei steht er unter Hausarrest. Er darf kein Internet benutzen, keine E-Mails schreiben und darf nur mit wenigen ausgewählten Personen sprechen, auf keinen Fall aber mit Journalisten. Wie in einem Gefängnis sitzt Kirill Serebrennikow fest, in einer Wohnung in Moskau, 33 Quadratmeter, immerhin, gelegentlich darf er durch die Nachbarschaft spazieren. Über ein Jahr ist es jetzt her, dass sie ihn eingesperrt haben. Seine Mutter ist während dieser Zeit gestorben. Sein Vater weint heiser, als russische Journalisten ihn aufsuchen, und hofft, er möge den Tag noch erleben, an dem sein 49-jähriger Sohn freikommt. Dem drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Vor Kurzem begann der wohl spektakulärste Künstlerprozess, den es im postsowjetischen Russland je gab. Kirill Serebrennikow und drei Mitangeklagten wird schwerer, gemeinsam organisierter Betrug vorgeworfen. Zwischen 2011 und 2014 sollen sie etwa 1,8 Millionen Euro entwendet haben, so lautet die Anklage. Staatliches Geld wanderte in die privaten Taschen der Künstler, behaupten die Ankläger. An einem kalten Herbsttag sitzen im vierten Stock des Meschanski-Gerichts, Saal 233, die vier Kulturschaffenden vor der Richterin: Juri Itin, Alexej Malobrodski, Sofia Apfelbaum und Kirill Serebrennikow im Kapuzenpulli. Der Prozess wird sich über viele Monate hinziehen.

Die Vorwürfe wirken einigermaßen bemüht: Erst hieß es, eine Inszenierung von Shakespeares Mittsommernachtstraum sei niemals produziert worden. Nachweislich gab es sie; bestens besucht übrigens. Ähnlich unsinnig klingt die Unterstellung, Serebrennikow habe mit dem angeblich unterschlagenen Geld seine Wohnung in Berlin bezahlt. Dabei kaufte er sie, bevor er die staatliche Förderung erhielt. Die Ermittler suchten weiter – und wer sucht, der findet. Serebrennikows Produktionsfirma bezahlte Dienstleistungen in bar. An das Bargeld gelangte sie über Sscheinfirmen, die Anschaffungen abrechnen, faktisch aber das Geld an das Theater zurückzahlen. Das ist zwar nicht sauber, an vielen Theatern aber üblich, andernfalls müsste jedem Botengang, jedem Requisitenkauf eine Ausschreibung oder Kostenaufstellung vorangehen. Selbst Wladimir Putin kritisierte das entsprechende Gesetz. Die Theater wurschtelten sich durch. Bis jetzt. Kirill Serebrennikow hat offenbar eine Grenze überschritten. Nur weiß niemand, welche.

Serebrennikow ist homosexuell, als Künstler brach er Konventionen mit nackten Körpern und Glaubenskritik. Und er wurde berühmt, wurde gefeiert, nicht nur in Russland, auch international. Er hatte seine "krischa", sein schützendes Dach im Machtapparat. Als Serebrennikow 2011 seine Theaterplattform gründete, eine Experimentierbühne, die Tanz, Film, Musik, Schauspiel vereinte und deren Geld er nun angeblich unterschlagen haben soll, hatte er Dmitri Medwedews Unterstützung, der damals noch russischer Präsident war. Serebrennikow bekam viel Geld vom Staat, seine Produktionsgesellschaft Siebtes Studio setzte die Projekte um. 2012 übernahm er das verstaubte Gogol-Theater und machte es zu einem der wichtigsten künstlerischen Treffpunkte der urbanen Mittelschicht in Russland. 2014 wurde die Theaterplattform aufgelöst, sein Siebtes Studio aber existierte als Teil des Gogol-Theaters, das fortan Zentrum hieß, weiter.

Kirill Serebrennikow, meint der russische Filmregisseur Witali Manski, sei das perfekte Opfer, weil er in seinen Produktionen Film, Theater und zeitgenössische Kunst vereine: "Man schlägt einmal zu und trifft dreifach." Deshalb bringt dieser Strafprozess gegen den Regisseur so viele Künstler in Russland auf wie keiner zuvor: Es trifft einen aus ihrer Mitte. Vor Gericht stehen Serebrennikow und drei Mitangeklagte, gemeint sind sie aber alle.

Dem Regisseur Witali Manski strich der Kulturminister persönlich wegen seiner "antistaatlichen Rhetorik" die Förderung für sein Dokumentarfilmfestival. Seine Produktionsfirma hat Manski nach Riga verlegt. Auch sein Kollege Andrej Swjaginzew, für den Oscar nominiert, verzichtete auf eine Staatsförderung, nachdem ihm der Kulturminister "Nestbeschmutzung" vorwarf. Der Dramaturgin Marina Dawydowa wurde die Finanzierung für ihre Zeitung Teatr gestrichen, nachdem sie zu Beginn des ukrainisch-russischen Krieges einen Schwerpunkt über ukrainisches Theater veröffentlichte und das Titelblatt in die blau-gelben Nationalfarben der Ukraine tauchte. Früher, meint Dawydowa, hätten die Machthaber in Moskau auch veränderungswillige Künstler ausgezeichnet. Das sei vorbei. Wie also leben, wie atmen, wie arbeiten?

Etwas verschließt sich in Russland. Grenzen verschieben sich. Wann fing es an?

Andrej Jerofejew sitzt im vierten Stock seiner Altbauwohnung, die unweit des Bolotnaja-Platzes liegt, wo Wladimir Putin 2012 die Proteste der Mittelklasse gegen seine abgekartete Wiederwahl auseinandertreiben ließ. Jerofejew blickt aus dem Fenster auf das Haus des Volkskonzils, wo eine Gruppe religiöser Fanatiker ihren Sitz hat. Die Aktivisten wollten Jerofejew im Gefängnis sehen, weil er eine Ausstellung mit dem Titel "Verbotene Kunst" kuratiert hatte: Zu sehen gab es Jesus als Werbefigur für McDonald’s, Polizisten knutschend in einem Birkenwald – alles durch Gucklöcher einsehbar. Ein Teil der Exponate war in der Sowjetunion verboten, ein anderer wurde später in russischen Museen und Galerien abgelehnt. Dafür zeigten die Tugendkrieger des Volkskonzils ihn und seinen Partner an.

Viele waren damals schockiert. Andrej Jerofejew aber fiel diese Begegnung ein, die sich Mitte der Neunzigerjahre zutrug. Damals schälte sich eine freie Gesellschaft aus den Trümmern des Sozialismus heraus, und die Künstler halfen eifrig mit. "Man hatte das gleiche Ziel vor Augen: ein neues Bild von Russland zu erschaffen." Sie waren plötzlich nicht mehr in der Opposition, sondern arbeiteten mit dem Staat Hand in Hand. Für Jerofejew steht dafür exemplarisch eine Reihe von Künstlern, zu denen auch Kirill Serebrennikow gehörte. Alle hatten sie einflussreiche Bekannte, den Gouverneur aus Perm zum Beispiel oder Putins späteren Berater Wladislaw Surkow, der sich als Schriftsteller versuchte. Doch rückblickend, meint Jerofejew, waren die Spielräume kleiner, als viele meinten. "Schon damals gab es die Idee, russische Kunst nicht mit der Weltkunst interagieren zu lassen", sagt Jerofejew. "Das war das erste Zeichen für die Abschottung. Nur nahm das niemand wahr. Man konnte sich kaum vorstellen, dass das Land sich zu diesem Irrsinn hin entwickeln würde. Auch ich verstand damals nicht, dass das Zensur ist."