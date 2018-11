Dieser Artikel stammt aus der ZEIT-Doctor-Beilage für Krebspatienten, die in ihren Beruf wieder einsteigen möchten.



Suche nach Stabilität

Viele Krebspatienten sind hoch motiviert

Neun von zehn Krebspatienten ist sehr daran gelegen, wieder zu arbeiten, sobald sie genesen sind. Arbeitgeber brauchen also keine Sorge zu haben, dass ihre Mitarbeiter nach der Rückkehr weniger engagiert seien. Mehr als 60 Prozent der Patienten kehren innerhalb eines Jahres in den Job zurück. Die Arbeit bietet ihnen Struktur, Stabilität, Autonomie, und sie kann das Gefühl des Kontrollverlustes mildern, das die Krankheit zunächst mit sich bringt. Sich früh bemerkbar machen hilft: Patienten, die zu Beginn der Rehabilitation signalisieren, dass sie unbedingt wieder arbeiten wollen, haben eine sechsmal höhere Chance, dass ihnen der Wiedereinstieg gelingt.

Klüger planen

Wie Chefs sich informieren können

Zwar erfahren Arbeitgeber nicht, woran ihr Mitarbeiter erkrankt ist, wenn der es ihnen nicht freiwillig mitteilt. Doch empfiehlt es sich für Unternehmer oder Teamleiter, Rat einzuholen, um planen zu können, wenn jemand längere Zeit ausfällt. Wichtigste Anlaufstelle ist die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, die viele Praxisbeispiele und Erfahrungswerte von Unternehmen weitergeben kann. Chefs müssen etwa die Ausfallzeit abschätzen, um den Einsatz von Ersatzkräften zu organisieren. Auch sind grundlegende Infos zur betrieblichen Wiedereingliederung hilfreich. Wenn das Team weiß, dass es sich bei der Krankheit um Krebs handelt, kann es sich mit Fragen auch an den Krebsinformationsdienst wenden (0800-420 30 40). So lässt sich Unsicherheit überwinden und falschen Erwartungen vorbeugen.

Wieder fit werden

Mit Profis Körper und Seele stärken

Deutschland verfügt über ein international sehr anerkanntes System zur medizinischen Rehabilitation. Es empfiehlt sich, die Reha-Maßnahmen zu nutzen, sobald es die gesundheitliche Verfassung erlaubt. Heute ist es auch möglich, die Reha ambulant zu absolvieren und womöglich sogar mit den ersten Schritten zurück in den Job zu kombinieren.

Sozialer Schutzschild

Arbeitnehmer haben Rechte

Die gesetzlichen Hürden, einem Mitarbeiter krankheitsbedingt zu kündigen, sind in Deutschland sehr hoch. Auch wenn man sich nach der Krankheit nicht so fit fühlt wie vorher: Man hat ein Recht auf betriebliche Wiedereingliederung und braucht auch nicht selbst zu kündigen – erst recht nicht, bevor man es mit der Rückkehr probiert hat. Es ist leichter, im alten Job Fuß zu fassen. Und wer ein halbes Jahr gearbeitet hat, kann bei einem erneuten gesundheitlichen Einbruch wieder 72 Wochen lang Krankengeld erhalten.

Langfristig besser betreut

Bedürfnisse werden ernster genommen

Endlich werden auch die Langzeit- und Spätfolgen der Krebsleiden mehr berücksichtigt. Wer etwa unter Erschöpfung, Ängsten oder Nervenschäden leidet, hatte früher kaum Anlaufstellen. Inzwischen ist die Langzeitbehandlung psychischer und körperlicher Spätleiden im Nationalen Krebsplan erfasst, die Lücken in der Versorgung wurden erkannt, und die multiprofessionelle Nachsorge wird langsam ausgebaut. Die klinischen Nachsorgezentren sind oft an Universitätskliniken angedockt. Es lohnt sich, eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen. Die Experten klären über Langzeitfolgen auf, bieten Tipps zum Lebensstil und auf Wunsch auch psychoonkologische Beratung.