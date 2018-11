Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Mag gedeihen unter der Devise: Alle für alle! 11 Ausnahme von der Mit-Gabel-und-Messer-Speiseempfehlung 13 Die größte ... ist, keiner Laster Knecht zu sein (Sprichwort) 16 Ältere Idee für Open-air-Telekommunikation 19 Nebenlegenden oder Begleitgeschichtchen? Das Gegenteil vom Überreden, gewissermaßen 20 So sollten sie schon sein, die Fragestellungen im Untersuchungsausschuss 21 Vorhergesagt vom Kohlrabenschwarzmaler 23 Deren Anfall mehrt oft zu Unrecht den Abfall 24 Die kantigsten Etappen der Waterkant 26 Im Spiel auch schon mal die Spielverderberin 28 Motor und die: drunter und drüber 30 Dem Verstande nach Roboter, im Herzen Bürohengst? 32 Gehört zum Zweimaleins der Auftrabbringung 33 Wichtig beim Ton, erst recht beim Lohn 35 Erbracht am Kunden, erwiesen dem Freunde 37 Wesen aus der Brotkrumenklientel 38 Die ersten sahen noch einem Baum sehr ähnlich 39 Gehört zum Beißer, welcher Schnabel-Tier 40 Ein solcher, nicht etwa der 35 waagerecht, war Namensgeber für den Wochentag 41 Um arbeiten zu können, muss man die Arbeit lieben. Um die Arbeit lieben zu können, muss sie ... sein (L. Tolstoi) 42 Mögen nützen, wo’s um Schritte in die 33 waagerecht geht 44 (Ent)warf manch einen Blick auf San Marco, aber auch übers Themseufer 45 Spielt er mit dem Puck oder der Puck für ihn?

Senkrecht:

1 Besiedelten die Zeit, als das Wünschen noch half 2 Farm-Revoluzzer? O, well! 3 Ein großer Teil der ... besteht aus unbegründeter Furcht (Carl Hilty) 4 Spruch recht Anspruchsloser: ... ist der Arbeit Tagelohn 5 Erweitert sichtlich die Möglichkeiten der Detailerkundung 6 Wer zum Unternehmer geboren, dem mangelt’s nie an ..., etwas zu ... 7 Wer’s möchte, fragt vielleicht: "Darf ich auch an einen Griff vom Lenkdrachen?" Oder: "Wie kann ich den Vorsprung anderer annullieren?" 8 Kleine Ursache größeren Haareraufens 9 Niedliches Zubehör von Erledigung 10 Nächtlicher Hingucker in Alicante wie Amalfi 11 Von Natur aus Reetkonkurrentin 12 Lebt vom Prinzip: Wer gewinnen will, muss auch was bieten! 14 Für die gab’s ziemlich viel Hinüber und Herüber an den Grenzen des römischen Reichs 15 So was wie Graffiti to go 17 Was gelten soll, muss ... und muss dienen (Goethe) 18 Rettet Katze vor Hund und Affe vor Tiger 22 Eine Mademoiselle, die den Anagrammatiker besonders anlacht? 25 Gelegenheit zum Rendezvous weitab von Frühstücken 27 Nichts für Lastzüge, aber wie gemacht für Ersthelfer 29 Volksmündliche Heuchler-Kritik: Im Munde ..., im Herzen übel 31 Klingt nach Hintereingang: unterstützte Paris brüderlich 33 Dank ihrer Träger tragen die Schultern mit 34 So was wie ein Stausee in der Welt der Geldflößer 36 Bündelt Interessen links und rechts des großen Wassers 43 Für Lateiner eine, mit der nicht gut Kirschen essen wäre?

Lösung von Nr. 2457 (ZEITmagazin Nr. 45/2018):

Waagerecht:

7 SCHWEBEN, Schwebebahn 12 VORTEILE ("Oberwasser haben" = im Vorteil sein) 15 SCHOEN-färber 16 ANGEWOHNHEIT 19 MERINGE aus G-r-e-m-i-e-n 20 RABELAIS 21 LERNEN 22 Bundespräsident FRANK-Walter Steinmeier 24 Kassen-BONS 25 Reis + Espe + Sen = REISESPESEN 27 LAS Vegas, Las Palmas 29 NERV 30 Strickjacke und Stadt CARDIGAN 33 MENTAL 35 Strom- und (anstrengende) Entwicklungs-PHASE 37 RENDITE 38 ROOM = Zimmer (engl.) 40 helle Barde und HELLEBARDE 41 STROPHEN 42 mit NECKEN anecken 43 HIRTENHUND

Senkrecht:

1 SCHMEICHLER 2 GENIES 3 "angers" = Ärgernisse (engl.) und Stadt ANGERS 4 GROB 5 VENLO an der Maas 6 GLEISE 7 SCHLEPPEN, Kleidverlängerungen und schwer tragen 8 HOERSAAL 9 Feldmann/Brösel-Figur WERNER 10 BANN in Bann-er 11 knalleng, ENGland 12 VERAENDERN 13 THEBANER 14 Dessert EISCREME 17 WANN und Wann’ für Wanne 18 (Jo-)HANNA 22 FEGER 23 "KLETTEN" = übertrieben anhängliche Menschen 26 Stadt PIRAN in As-piran-ten 28 STROH-mann 31 "im DEBET sein" 32 ANDI in K-andi-s 33 "MIST!" 34 LOHN 36 SEK = Spezialeinsatzkommando 39 OPUS