Mit seinem op. 25, einer kurzen Suite für Klavier, verhalf der Wiener Komponist Arnold Schönberg der Welt 1923 zu einem neuen Hörerlebnis. Das erste Werk der Zwölftonmusik, einer Kompositionsmethode "mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen", wie Schönberg schrieb, begründete ein neues Ordnungsprinzip in der Musik. Aufführungen dieser Zweiten Wiener Schule führten regelmäßig zu Tumulten in den Konzertsälen von Wien. Doch Schönberg und seine Weggefährten, die Neutöner, kämpften leidenschaftlich für ihren neuen Stil. Allerdings konnte sich der musikalische Reformator erst nach seiner Flucht vor den Nazis in den USA durchsetzen. Heute gilt sein Stil bereits als Klassiker.

Joachim Riedl

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden