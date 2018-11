Letzte Nacht schreckte ich hoch, bekam keine Luft, sah mich im Halbdunkeln um und erkannte, dass sich um mein Bett eine Armee von kleinen Kommentaren und Zuschriften versammelt hatte. "Hallo Frau Baum", sagte ein Leserbrief (Fahrradhelm, Cordhose), "das ist schon eine reife Leistung, auf drei Viertelspalten so viel Blödsinn unterzubringen. Chapeau!"

Ich überlegte, was ich entgegnen sollte, aber es ging sofort weiter. "Lassen Sie sich doch mal was Neues einfallen, vor allem feilen Sie an Ihrer Sprache, oder hören Sie auf zu schreiben", kicherte ein Kommentar (ausdrucksstarke Brille, bunter Seidenschal, Zeitung unterm Arm). OMG. Was Neues einfallen lassen? Aufhören zu schreiben? Hastig atmend überlegte ich, welchen seriösen Job ich mir suchen könnte, um weiter in der Lage zu sein, meine Rechnungen zu bezahlen. Inzwischen war der Raum bis unter die Decke mit Kommentaren und Zuschriften gefüllt, deren Augen man nicht sehen konnte und die allesamt laut durcheinanderredeten.

"Ich glaube einfach nicht, wie hässlich und böse feministische Frauen sind", "Frau Baum, aus welchem Jahrhundert stammen Sie eigentlich?", "Wer sich selbst so wichtig nimmt, sollte einfach keine Kinder kriegen", "Sie bedienen sexistische Klischees!", "Der Autorin fehlt schlicht und einfach die Größe, das zu kapieren. Es zeigt sich bei ihr, wie die Wissenschaft erforscht hat, dass die Weiblichkeit ein kleineres Denkvermögen hat", "Welcher Logik folgen diese Sätze? Einige Lehrer deutscher Sprache haben versagt", "In meinem Freundeskreis (Akademiker, 60 plus) hört niemand Rap. Wer in seiner Jugend mit der Musik von Bach und Vivaldi aufwächst, ist meiner Meinung nach immunisiert gegen ordinären Sprechgesang", "Feministische Frauen sind ehrlich gesagt scheiße, auf Deutsch gesagt", "Ihre Artikel sind grenzwertig, überflüssig und albern", "Leute, ihr habt studiert, es sollte euch doch mal langsam auffallen, wie undifferenziert ihr berichtet!", "Ihre Pöbelei mit Ad-hominem-Argumenten ist fadenscheinig wie ein löchriger Schuh. Sie sind eine Dienerin des linken Establishments, und das ist Ihnen nicht mal klar. Da wackelt der Schwanz mit dem Hund".

Während ich überlegte, was "ad hominem" noch mal bedeutete, versteckte ich mich unter der Bettdecke und beschloss, von dort aus die Polizei anzurufen. Es klingelte. Ich: "Hallo, hallo, ganz blöde Situation hier, ich bin in einem Zimmer voller Kommentare und Leserbriefe, die mich beleidigen. Können Sie bitte schnell kommen, ja? Sie werden langsam zudringlich." Polizist: "Junge Frau, ist das ein Fall für #MeToo?" Ich: "Nein, nur normale Beleidigung und bisschen frauenfeindlich. Können Sie jetzt was unternehmen?" Polizist: "Sie haben da grundsätzlich was missverstanden. #Meinungsfreiheit? Aber wenn Sie meinen Kommentar dazu hören wollen: Halten Sie sich einfach die Ohren zu." Der Polizist wollte mir gerade erklären, warum die Demokratie keine EIERLEGENDE WOLLMILCHSAU sei, als mir ein kleiner mittelalter Kommentar das Telefon aus der Hand riss und auflegte. Auch seine Augen sah ich nicht, aber ich sah, dass er grinste. "Sie und Ihre Kaste", flüsterte er und kam ganz nah, "sind zu arrogant. Nehmen Sie mich endlich zur Kenntnis. Bei mir zu Hause läuft es superscheiße, die Mieten sind zu teuer, alle reden über Geschlechtsumwandlungen, aber ich habe auch eine Meinung." Ich nickte und viele der anderen Kommentare ebenfalls. "Sie sind ordinär", sagte dann der Leserbrief mit dem Fahrradhelm zu dem kleinen Kommentar, "ich habe studiert und will auch eine Zeitung, die studiert hat. Also, Frau Baum, benehmen Sie sich endlich! Seien Sie seriös und schreiben Sie, was wir denken."

Die beiden begannen einen heftigen Streit über die Frage, wer von ihnen daran schuld sei, dass es insgesamt bergab ging mit Deutschland, und ich rannte ins Badezimmer, wo ich bis zum Morgen Die Nanny guckte und mich dabei fragte, ob ich arrogant oder dumm oder beides war. Als es hell wurde, ging ich zurück ins Schlafzimmer, und es schien, als seien die Gäste von heute Nacht weg. Aber dann hörte ich, wie unter meinem Bett geflüstert wurde: "Mit diesem Artikel hat Antonia Baum ein ganz besonderes Werk abgeliefert. Fünf. Setzen!"