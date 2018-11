Bisher war der Berliner Mercedes-Platz ein Ort, der einem nur im Vorbeifahren begegnete, als Großbaustelle zwischen Warschauer Brücke und Ostbahnhof. Wer hier zu Fuß unterwegs ist, dem kann es passieren, dass sich Touristen nach dem Weg erkundigen. "Berlin wall?" Diese Touristen wollen zur East Side Gallery, dem längsten noch zusammenhängenden Berliner Mauerrelikt mit seinen großflächigen Graffiti. Hier stehen auch die Ramschverkäufer mit ihrem nach all den Jahren noch immer schier unerschöpflichen Angebot: Hammer und Sichel auf Pelzmützen und Flachmännern, bunte Zementbröckchen mit "Zertifikat" ("Original Berliner Mauer-Stein"), in Klarsichttütchen verschweißt. An der East Side Gallery ist die Gegenwart suspendiert und Berlin ins Koma gefallen. Und wo geht’s in die Zukunft? Etwa auf dem Mercedes-Platz?

