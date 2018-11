Ganz, ganz früher galt Nostalgie als eine Krankheit. Im 17. Jahrhundert wurde mit dem Begriff dieser zerrende Schmerz beschrieben, der Menschen beim Gedanken an die ferne Heimat befällt. Damals sollen einige Leidende sogar an "Heimwehe" gestorben sein. In unserer Jetztzeit, in der junge Leute oft schnell das Elternhaus verlassen, um in der Ferne zu studieren oder ihre Liebe zu finden, hat die Nostalgie ihren räumlichen Aspekt meist verloren: Home is where my heart is. Heute schaut man nostalgisch auf alte Zeiten zurück, statt auf Orte, vor allem auf die Jugendjahre. Und das heißt zumeist: Man verklärt sie so lange, bis ein warmes Erinnern in einem glimmt. Wie ein kuscheliges Feuerchen an kalten Tagen. Dann beamt man sich in die Sechzigerjahre hinein, ist wieder jung, tanzt in Hippie-Klamotten – und vergisst, dass Frauen ohne Erlaubnis damals nicht mal ein Bankkonto eröffnen durften. Einige hören Achtziger-Pop, fühlen sich wieder frisch und verdrängen Aids, Waldsterben und Helmut Kohl. Andere träumen sich zurück in die Zeit, als es die DDR noch gegeben hat und ergehen sich in Ostalgie.

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war hat der Schauspieler Joachim Meyerhoff ein Buch über seine Kindheit genannt und so die Sehnsucht gut beschrieben, die in der Nostalgie mitschwingt. Heute wissen wir, dass dieses Gefühl sogar die Lebenssicht verändern kann. Denn unsere Sehnsucht nach dem goldenen Gestern wurde von Psychologen gut erforscht. Sie sagen: Wer hin und wieder einen geschönten Blick in die eigene Vergangenheit wirft, schaut zum Beispiel auch oft optimistischer in die Zukunft. Die wohlwollende Rückschau kann zudem dabei helfen, für sich zu klären, was wirklich wichtig sein soll in den Zeiten, die kommen. In Gruppen kann gemeinsames nostalgisches Erinnern das Gefühl der Zusammengehörigkeit stärken. Es versteht sich von selbst, dass es auch unerwünschte Effekte gibt: Mit einem "Früher war alles besser" auf den Lippen lässt es sich zwar bequem in die Vergangenheit reisen – will man jedoch mutig voranschreiten, kann Nostalgie auch mal zum Sperrgepäck werden.

Verbieten sollte man sich sentimentale Anwandlungen nicht. Wenn man gerade am Jetzt verzagt, kann der Blick zurück Orientierung und sogar Halt bieten. Denn wer auf der Leiter der Jahrzehnte hinunterklettert und sich liebevoll im eigenen Früher besucht, findet dort vielleicht sogar eine verschüttete innere Heimat wieder – und auf der lässt sich bisweilen sogar eine bessere Zukunft bauen. Es wird ja nicht alles schlecht, was länger ruht. Manchmal ist es dann vielleicht erst richtig reif.