Gibt es eine österreichische Literatur? Seltsame Frage. Niemand würde die Literatur Argentiniens zur spanischen Literatur rechnen oder die Literatur Australiens zur englischen, nur weil die Argentinier spanisch und die Australier englisch sprechen. Die Österreicher reden deutsch (mit kleinen Unterschieden), aber ihre Literatur "deutsche Literatur" zu nennen wäre falsch. Wir behelfen uns deshalb mit dem Begriff der "deutschsprachigen" Literatur. Sie gab es (und gibt es hier und da immer noch) in den Gebieten der früheren Monarchie, zum Beispiel in Budapest, in Prag, in Siebenbürgen. Heute gibt es sie hauptsächlich in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Alle diese Staaten unterscheiden sich voneinander durch ihre Geschichte und ihre Kultur. Da man Literatur ohne den geistigen Boden, auf dem sie entstand, nicht verstehen kann, muss man von einer deutschen, einer schweizerischen Literatur und eben auch von einer österreichischen sprechen.

Was nun wäre ihr besonderes Merkmal? Es war der Triestiner Germanist Claudio Magris, der 1963 den Begriff des "habsburgischen Mythos" erfand. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, der muss den Radetzkymarsch von Joseph Roth lesen. Der Roman erschien 1932, also viele Jahre nach dem Ende der Habsburgermonarchie, aber er ruft sie melancholisch in Erinnerung.

Zwar spielt die Geschichte, beginnend mit der Schlacht bei Solferino 1859, endend mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, mitten im tiefsten Frieden, doch dieser Friede ist für den, der Augen hat zu sehen, schon durchsetzt von den Zeichen des Untergangs. Sogar der Bezirkshauptmann Trotta, Sohn des geadelten Helden von Solferino, der dem Kaiser das Leben rettete, sogar der Bezirkshauptmann, der mit angestammter Gelassenheit seine Amtsgeschäfte versieht, kann nicht umhin, widrige, ihm höchst verhasste Begebenheiten zu bemerken. Da gibt es Sozialdemokraten, die Resolutionen verfassen, ein Wort, das ihm schon deshalb äußerst fatal vorkommt, weil es dem noch schlimmeren Wort "Revolution" ähnlich ist. Da gibt es allerhand "Individuen" (auch dies ein geradezu unanständiger Begriff) und aufrührerische Gruppen, die auf nationale Rechte pochen. Bei sich selbst stellt Herr von Trotta kategorisch fest: "Es mochte viele Völker geben, aber keineswegs Nationen." Immerhin wird noch allsonntäglich der Radetzkymarsch vor seiner Amtsvilla gespielt: "Die herben Trommeln wirbelten, die süßen Flöten pfiffen, und die holden Tschinellen schmetterten."

Aber die tröstliche Musik vermag allmählich nicht mehr, das ferne Donnergrollen zu übertönen. Denn draußen in Galizien, wo der Sohn als Leutnant dient, ist "der Untergang der Welt bereits so deutlich zu sehen, wie man ein Gewitter sieht am Rande einer Stadt, deren Straßen noch ahnungslos und glückselig unter blauem Himmel liegen". Das Regiment gibt im Schloss des Grafen Chojnicki ein Fest. Tagelang zuvor herrschte brütende Hitze, Gewitterwolken wanderten am Himmel vor und zurück. Jetzt, da die Offiziere und die adligen Gäste sich entschlossen einem düsteren Rausch entgegentrinken, bricht das Gewitter los. Im selben Augenblick, in dem die ersten Blitze die derangierte Festgesellschaft beleuchten, meldet ein reitender Bote die Ermordung des Thronfolgers.

Im Radetzkymarsch (und ebenso in der 1938 folgenden Kapuzinergruft) komponiert Roth das Requiem der Monarchie, die er selbst, geboren 1894 und aus Galizien stammend, nur wenige Jahre erlebt hat, er feiert den habsburgischen Mythos, indem er das Bild einer friedlichen Völkergemeinschaft entwirft.

Es ist klar, dass diese Vision mit der politischen Realität nicht ganz übereinstimmt. Angesichts der französischen Julirevolution im Jahr 1830 schreibt Franz Grillparzer: "Die ganze Welt wird durch den neuen Umschwung sich erkräftigen, nur Östreich (sic) wird daran zerfallen." Und als 1848 die Revolution auch das bislang friedliche Wien erreicht, notiert er: "Die lächerliche Nationalitätsfrage hatte allen Volksstämmen der östreichischen (sic) Monarchie eine zentrifugale Bewegung eingedrückt."

Das Dilemma der österreichischen Intellektuellen heißt nun: Wer für die bürgerlichen Freiheiten kämpft, der kämpft gegen die Monarchie. In Deutschland ist es umgekehrt: Wer für die bürgerlichen Freiheiten kämpft, der kämpft für ein politisch geeintes Deutschland. Patriot zu sein und Revolutionär – das ist für die deutschen Intellektuellen das Gebot der Stunde, für die österreichischen eine Unmöglichkeit.

Aus dieser Unmöglichkeit entstand eine Literatur, die sich einen politikfernen utopischen Raum erschuf. Das reale Veränderungsverbot gipfelte in dem idealen Konzept des schönen Nichthandelns, wie es am radikalsten Adalbert Stifter 1857 in seinem grandiosen Roman Der Nachsommer vorführt, während Grillparzer in seinen Dramen das Nichthandelnkönnen als Fluch beschreibt. In seinem Trauerspiel Ein Bruderzwist in Habsburg sagt der Kaiser: "Ich wäre tot, lebt ich mit dieser Welt… Zudem gibts Lagen, wo ein Schritt voraus und einer rückwärts gleicherweis verderblich. Da hält man sich denn ruhig und erwartet..."