Zäh hält sich ein Diktum, mit dem Karl Kraus, der wahrscheinlich Unerbittlichste unter den Sprachvermessern, einen virulenten Kulturkonflikt entschieden haben soll: "Was die Deutschen und die Österreicher trennt, ist ihre gemeinsame Sprache." Damit scheint der Herr der Worte die sprachliche Eigenständigkeit postuliert zu haben. Nur: Im umfangreichen Werk des Satirikers findet sich dieses Zitat nicht.

Es stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Kabarettprogramm des ersten Nachkriegsjahrzehnts, als alle Mittel herhalten mussten, um möglichst große Distanz zwischen den beiden Nachbarländern entstehen zu lassen. Mit der Abgrenzung von allem Deutschen glaubte man die sieben gemeinsamen großdeutschen Jahre vergessen zu machen. So wurde auch die Sprache ein Opfer der österreichischen Opferlegende.

Damals initiierten ein Konservativer und ein Kommunist, Felix Hurdes und Ernst Fischer, ein eigenes Österreichisches Wörterbuch. Damals wurde in den Schulen plötzlich nicht mehr "Deutsch" sondern "Unterrichtssprache" gelehrt. Damals entstand die Idee, es existiere ein genuines Idiom namens Österreichisch. Niemand wäre vor dem NS-Sündenfall des Landes auf diesen kuriosen Einfall gekommen. Man bediente sich einer gemeinsamen Hoch- und Kultursprache, die man in unterschiedlichen Varietäten anwendete. "Nach der Schrift" zu sprechen gehörte zum guten Ton.

Doch plötzlich war eine Sprache, in der auch die Nürnberger Rassengesetze abgefasst waren, mit einem unauslöschbaren Stigma behaftet. Das ging so weit, dass einige Intellektuelle in einem Manifest forderten, der Artikel 8 der Verfassung müsse für eine "Staatssprache Österreichisch" geändert werden.

Dabei hat Ernst Jandl in seinen Stanzen den vermeintlichen Sprachstreit längst geregelt: "jo seizn es kane daitschn? / no oeso des samma wiaggli ned / owa eia dichterschbrooch is do daitsch / es heazzas jo – oder ned?" Das ist in Nordfriesland vermutlich ebenso schwer zu dechiffrieren wie in Vorarlberg.