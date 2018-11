Auf dem Dachboden der Alberweiler Kirche lag der Schatz: ein kleiner Stoß Bücher, denen Staub und Feuchtigkeit ziemlich zugesetzt hatten. Die Texte waren in deutscher Handschrift verfasst, die können nur noch wenige lesen. Walter Neubrand zählt nicht dazu. Als der inzwischen 72-jährige Rentner, der als Kirchenpfleger in Schemmerhofen-Alberweiler im Landkreis Biberach tätig ist, vor fünf Jahren diesen Fund machte, ahnte er nicht, dass er das kulturelle Gedächtnis seines Heimatortes in den Händen hielt.

Noch weniger hätte er sich träumen lassen, dass diese Entdeckung sein weiteres Leben massiv in Anspruch nehmen würde. Der Hobbyhistoriker stieß nämlich auf eine Pfarrchronik, die alle am Ort tätigen katholischen Priester seit 1414 auflistet. Daneben lag eine Familienchronik aus der Zeit zwischen 1799 und 1899. Seitdem trägt Neubrand alles zusammen, was mit dem Alberweiler Kirchenleben zu tun hat. Er reist oft in das Archiv der Erzdiözese Rottenburg, sucht dort nach neuen Querverweisen. Die Übertragung von der deutschen zur lateinischen Schrift besorgt ihm ein Bekannter. Der Freizeitarchivar sucht überdies in Hinterlassenschaften von Alteingesessenen des Weilers nach Fotos, Schriftbelegen und Utensilien, die eine Pfarramts-Ära erhellen.

"Auch wenn das kaum noch jemanden interessiert", will Neubrand fast trotzig die Pfarrchronik weiterführen. Akribisch trug er nach, was seit 1958 nicht mehr fortgeschrieben wurde. Fotos, die seit 1900 aufkommen, pflegt Neubrand in die bilderlose Chronik ein.

Aus den Jahren 1414 bis 1699 sind lediglich die Namen der Geistlichen erhalten, danach finden sich Kommentare zur Amts- und Lebensführung der Geistlichen. So ist einer der Hirten als "fürchterlicher Schul-Tyrann" in den Annalen verewigt. Über Pfarrer Steinhäuser, der von 1793 bis 1811 in Alberweiler wirkte, ist vermerkt, dass er als Anhänger des kirchenreformerischen Kaisers Joseph II. unbeliebt gewesen sei, weil er dessen Dekrete zur Abschaffung der Wallfahrten und einiger Feiertage verteidigte. Das lief der Volksfrömmigkeit zuwider. Ein weiterer Hirte hinterließ offenbar eine verwahrloste Kirchengemeinde, weil er "zu gut" war. Der Pfarrer Josef Haag (1916–1929) wiederum schaffte es zum Bestsellerautor christlicher Erbauungsbücher, das Empfehlungsschreiben von Papst Pius XII. liegt vor.

Dem Geist schonungsloser Offenheit fühlt sich Walter Neubrand verpflichtet. Auch von Alkoholproblemen von Pfarrern jüngerer Zeit steht etwas in der Chronik. An der eigenen Familienchronik arbeitet Neubrand außerdem, Zeitzeugnisse werden da ebensowenig nachträglich schöngedeutet: Neubrands Urgroßvater, ein Schäfer, musste dem Protestantismus abschwören, um seine katholische Frau heiraten zu dürfen, mit der er schon drei Kinder hatte. Eine Chronik ist also immer auch eine Geschichte des Ressentiments.

