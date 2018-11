Türkçe versiyonu için burayı tıklayınız

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Letzte Woche griff Erdoğan mal wieder zum Hitler-Vergleich. Das Opfer diesmal: ein Sprüchlein, das Kinder morgens in türkischen Schulen aufsagen müssen. Seit 1933 ist dieses Gelöbnis ("Ich bin Türke, ehrlich und fleißig" ) ein gängiges Ritual. Erdoğan findet: "Mit solchen Praktiken versuchte man in den Dreißigerjahren die Gesellschaft gleichzuschalten", und damit spielt er natürlich auf den Nationalsozialismus an.

"In keinem demokratischen Land der Welt lässt man die Kinder derartig aufreihen und rassistische Parolen aufsagen", erklärt Erdoğan. Er findet, dass, wenn man "Ich bin Türke und ehrlich" sagt, dadurch auch etwa Kurden ermuntern könnte zu sagen: "Ich bin Kurde und ehrlich." Das einzige Gelöbnis, das Erdoğan gelten lassen möchte, ist die Nationalhymne (in der allerdings auch vom "Heldenvolk der Türken" die Rede ist). Und genau deshalb hatte Erdoğan das Gelöbnis bereits 2013 abgeschafft, eigentlich.

Doch jetzt steht das Gelöbnis plötzlich wieder als Thema auf der Tagesordnung, denn der Staatsrat hat das Verbot kürzlich gekippt. Erdoğan ärgert sich maßlos über dieses Urteil der Justiz, die er doch eigentlich vollständig unter seiner Kontrolle wähnte. "Wo wart ihr die letzten fünf Jahre, ist euch das erst jetzt eingefallen?", ereifert er sich nun über die Richter.

Hinter dem Streit steckt die Gretchenfrage, ob man es mit der ethnisch definierten Nation halte oder der religiösen Gemeinschaft der Umma. Die rechtsextreme MHP, die die AKP im Parlament unterstützt, insistiert auf dem Gelöbnis. Erdoğan hingegen vertritt die islamistische Umma-Linie. Der MHP-Chef erklärte nun, dass seine Partei bei den kommenden Kommunalwahlen deshalb nicht mehr mit der AKP paktieren wolle.

Und so könnte ausgerechnet ein Schülergelöbnis, das Erdoğan als "Hitler-Praktik" verurteilt, dazu führen, dass er die heiklen Kommunalwahlen im März verliert.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe