Es ist ein Anlass, der nach der feierlichen Stimmung eines Staatsaktes ruft. Man klopft sich auf die Schultern, lobt die erzielten Erfolge, eine kräftige Portion Patriotismus scheint angebracht. 100 Jahre Demokratie – mit Ausnahme der zwölf finsteren Jahre von Austrofaschismus und NS-Diktatur – wirken auf den ersten Blick wie eine stolze Errungenschaft. Die Transformation von einer innerlich zerrissenen Großmacht zu einem prosperierenden Kleinstaat, der einem berglerischen Nationalstolz frönt, scheint gelungen zu sein. Also: kein Grund zur Klage?

So eindeutig, wie die Vergangenheit bei den republikanischen Hochämtern, die nun einen ganzen Monat in Beschlag nehmen, ausgemalt wird, entspricht sie einem historischen Trugbild. Österreich hat nur unter blutigen Mühen zu sich selbst gefunden und sich über Jahrzehnte hinweg einer Lebenslüge, der Opferlegende, hingegeben. Die Identitätspolitik der Republik war in all den 100 Jahren von Verniedlichung und Verharmlosung geprägt. Auch heute noch. So wie sich das Selbstbewusstsein der Österreicher und die stets ums kleine Glück besorgte Zufriedenheit jetzt äußern, wirkt beides theatralisch, immer ein wenig dick aufgetragen. Das lässt auch auf Unsicherheit schließen und trübt den Blick auf den tatsächlichen Zustand des Landes.

Das moderne Österreich ist das Produkt einer geschichtslosen Klasse, die erst wirkmächtig werden konnte, nachdem alle Eliten zerschlissen worden waren: die Aristokraten, die Klerikalen, die Großbürger, die Deutschnationalen, die antisemitischen Scharfmacher aus Kleinbürgertum und Proletariat. Die Klasse, die Österreich nach 1945 aufgebaut hat, wollte vor allem eines: die Misere der Vergangenheit abstreifen. Ihr fehlte jede Vorstellung davon, welchem Ziel ihr Staat zustreben solle, und flüchtete sich deshalb ins Provinzlerische. Dort blieb man stecken. Und aus diesem Eck kriechen auch heute noch die autoritären Tendenzen, die das Land wieder mehr und mehr in die Klauen bekommen.

Österreich ist eine liberale Demokratie. Aber all sein Geld sollte man vielleicht doch nicht darauf verwetten.