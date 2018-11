Er ist der Weltbürger par excellence. Geboren in China, dann aufgewachsen in Japan in einem gleichermaßen christlich und buddhistisch geprägten Elternhaus, zog es den jungen Mann mit der schwarzen Haarmähne früh gen Westen – der Beginn einer internationalen Karriere. Die verdankt sich seinem musikalischen Ausnahmetalent und wohl auch seinem lässigen Stil, statt im Frack trat der feingliedrige Künstler mit dem Faible fürs raue Rugby-Spiel lieber im Pullover auf – für konservative Gemüter fast ein Affront.



Überhaupt musste er sich gegen manches Vorurteil behaupten, etwa, dass ihm aufgrund seiner Herkunft die Seele der alten europäischen Komponisten wohl eher fremd sein müsse. Er aber ließ sich nicht beirren, eroberte die Konzerthäuser der Welt. Heute New York, morgen Wien, übermorgen Mailand oder Shanghai.



Bis eine lebensbedrohliche Erkrankung und die daran gekoppelte Therapie ihn zur Ruhe zwangen. Seitdem lebt er wieder in seiner Heimat und widmet sich verstärkt der Förderung junger Talente, indem er ihnen Raum gibt, sich "zehn, zwölf Tage lang in einem Stück förmlich verkriechen zu können". Diese völlige Hingabe nur an die Musik sichert ihm auch im jetzt neunten Lebensjahrzehnt weiterhin die Bewunderung des Publikums.



Seine Mitstreiter wiederum loben ihn für seine besondere Fähigkeit, ohne Worte, allein mit den Augen mit ihnen zu kommunizieren. "Ich bin nicht gut in Fremdsprachen", gibt er, der Weltbürger, lächelnd zu, da bleibe ihm gar nichts anderes übrig. Wer ist’s?

Lösung Nr. 45:

Benedikt von Nursia, geb. 490 in Norcia, floh aus Rom, lebte in einer Grotte und gründete 529 auf dem Monte Cassino das Mutterkloster der Benediktiner. Die 75 Kapitel seiner "Regula" fordern zölibatäres, kontemplatives Leben. Er starb 547 am Gründonnerstag während einer Messe. Papst Gregor d. G. verfasste um 590 seine "Vita"