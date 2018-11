Lange Zeit begannen die Namen der besten Schachspieler der Welt mit dem Buchstaben K, und sie selbst stammten aus der Sowjetunion: Karpow, Kasparow, Kortschnoi, Kramnik – es konnte einem wie die reinste "K"akofonie dünken, zumal sie sich teils mit groben Schmähungen überhäuften.

Zumindest Letzteres ist bei dem in London stattfindenden WM-Kampf (9. bis 28. November) zwischen dem norwegischen Weltmeister Magnus Carlsen (27) und seinem italoamerikanischen Herausforderer Fabiano Caruana (26) ganz anders: Es gibt kein böses Wort zwischen ihnen, stattdessen viel Respekt. Mag also auch ihr Name mit "Ca" (wie "K" gesprochen) beginnen, es wird sicher kein "Kaka-Duell" werden.

Viele Jahre war Carlsen unangefochten die Nummer eins der Welt. Doch heuer ist ihm Caruana gefährlich auf den Pelz gerückt, hat sogar beim Grenke Chess Classic in Karlsruhe und selbst in Carlsens Norwegen Turniere vor ihm gewonnen. Freilich spricht die persönliche Bilanz mit neun Siegen, fünf Niederlagen und 17 Remisen (noch) für den Weltmeister.

1972 gewann der exzentrische Amerikaner Bobby Fischer gegen Boris Spasski und wurde Weltmeister, das will 46 Jahre später Caruana wiederholen. Das letzte gemeinsame Turnier in St. Louis beendeten er und Carlsen punktgleich als Sieger.

In ihrem persönlichen Duell zog Caruana, als Schwarzer mit dem Rücken zur Wand, 1...Th7 und hielt schließlich mühsam remis. Doch was wäre auf das "natürliche" Schlagen 1...Txh5 gefolgt?

Lösung Nr. 45:

Wie gewann Schwarz im Königsangriff mit seinen Rappen die weiße Dame?

Nach 1...Sf3+! 2.Kh1 Sg3+! (2...Dg3 3.gxf3 war weit schlechter) 3.fxg3 Dxg3 musste Weiß wegen der Mattdrohung auf h2 (4.gxf3 Tg6! mit Matt) mit 4.De5 Sxe5 seine Dame opfern und verlor bald