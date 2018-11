Vielleicht ist die Sache ganz einfach: Wo Migration draufsteht, da hauen die Rechten halt drauf. In Österreich die FPÖ und in der Schweiz die SVP. Vielleicht steckt aber mehr dahinter, dass sich in diesen Wochen ausgerechnet zwei kleine europäische Länder ein klein wenig aus der internationalen Staatenwelt verabschieden. Österreich und die Schweiz wollen den Migrationspakt der Vereinten Nationen nicht oder nur unter Vorbehalten unterschreiben.

Und die Schweiz entscheidet Ende November in einer Volksabstimmung, ob sie künftig ihr Landes- über das Völkerrecht stellen soll.

Ganz nach dem Motto: Kleine gerne groß.

Dabei hatte die Schweizer Diplomatie diesen Sommer etwas zu feiern. Mitte Juli verkündete der Schweizer UN-Botschafter Jürg Lauber freudig auf Twitter: "WE DID IT!" Gemeinsam mit einem mexikanischen Kollegen moderierte Lauber die Verhandlungen für den Migrationspakt. In der Schlussabstimmung ging das Papier glatt durch; nur die USA verweigerten sich. Sie nahmen nicht einmal an den Verhandlungen teil. "Der Migrationspakt bietet der Welt die Chance, die Vorteile von Völkerwanderungen besser zu nutzen", sagte UN-Chef Antonio Guterres vor der Generalversammlung. Und Jürg Lauber meinte: "Dieses Dokument ist eine Art Handlungsrahmen, um die weltweite Zusammenarbeit bei der Migration zu stärken."

Oder anders gesagt: eines dieser UN-Papiere, wie sie jährlich zu Dutzenden produziert und beschlossen werden.

Bereits Ende des Sommers begannen in Österreich rechtsextreme Aktivisten gegen den Pakt zu agitieren. Auf einschlägigen Online-Portalen verbreiteten sie Halbwahrheiten und Desinformation. Der Pakt plane einen globalen "Bevölkerungsaustausch", war da zu lesen. Die rechtsextreme Propaganda erreichte bald FPÖ-nahe Websites. Die ebenso simple wie falsche Botschaft: Der Migrationspakt schaffe ein Menschenrecht auf Migration und würde die nationale Souveränität untergraben.

FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache erklärte im September schließlich, er lehne den Pakt ab, ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz sprach zunächst nur von Vorbehalten gegenüber dem Papier. Vergangene Woche verkündete die österreichische Bundesregierung, sie werde den Pakt weder unterschreiben noch im Dezember zur Unterzeichnung nach Marrakesch fahren. Selbst die bürgerliche Tageszeitung Presse konnte sich die Ablehnung des Migrationspakts nicht erklären: "Das ergibt keinen Sinn."

Normalerweise wäre das nur eine Randnotiz. Aber heuer hat der Entscheid große Symbolkraft: Österreich, das kleine Land, das derzeit den Vorsitz in der EU-Ratspräsidentschaft hat und wie die Schweiz ein UN-Sitz ist, lehnt einen lange verhandelten Pakt der Vereinten Nationen ab – und könnte damit einen europäischen Dominoeffekt auslösen.

"Ich kann nicht sieben Jahre lang die Trennung zwischen der Suche nach Schutz und der Suche nach einem besseren Leben fordern und dann einem Pakt zustimmen, wo es genau diese Trennung nicht gibt", sagte Kanzler Kurz. Es gebe zudem "die Gefahr, dass die Ziele des Pakts in künftige Gerichtsurteile einfließen und somit unsere souveräne Migrationspolitik eingeschränkt wird"; eine Meinung, der sich die meisten Völkerrechtler nicht anschließen.

Als in Österreich der Streit über den UN-Pakt begann, kam in der Schweiz allmählich die Kampagne über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ins Rollen. Eigentlich eine chancenlose Kopfgeburt des Zürcher Rechtsprofessors und SVP-Nationalrats Hans-Ueli Vogt. Würde sie angenommen, ginge das Landesrecht künftig dem Völkerrecht vor, und die Schweiz könnte gezwungen sein, die Europäische Menschenrechtskonvention aufzukündigen. Aber die SVP schaffte es, ihr radikales Volksbegehren in propagandistische Zuckerwatte zu packen und die Abstimmungen zu einem Plebiszit über die direkte Demokratie, den europapolitischen und damit auch den migrationspolitischen Kurs des Landes umzudeuten. In den aktuellsten Umfragen unterstützen 45 Prozent der Stimmbürger die Vorlage.

In dieser Gemengelage kommt ein globaler Migrationspakt, der die weltweiten Völkerwanderungen nicht als Gefahr sieht, sondern als Fakt anerkennt und sagt: Packen wir die Chancen, die sich uns dadurch bieten, höchst ungelegen. Auch der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, dem Parteibuch nach ein Liberaler, fremdelte mit dem Papier, das seine Diplomaten ausgehandelt hatten. Erst kündigte er an, er wolle den Pakt nicht unterschreiben, dann krebste er zurück. Darauf mischte sich das Parlament ein. Die staatspolitische Kommission des Nationalrats forderte, das Thema müsse vors Parlament, vielleicht sogar vors Volk. (Dabei hatte ebendieses Volk vor ein paar Jahren beschlossen, es wolle nicht einmal zu jedem Staatsvertrag befragt werden; und der UN-Pakt ist ein unverbindliches Memorandum.) Die außenpolitische Kommission hingegen fand: Der Bundesrat soll das Papier in Marrakesch unterzeichnen.

Es ist wie so oft in der Schweizer Innenpolitik der vergangenen 30 Jahre: Immer schwingt die Furcht mit, die SVP könnte aus einem allzu weltoffenen Entscheid politisches Kapital schlagen. Anstatt den Pakt und die Menschenrechte zu verteidigen, wollen bürgerliche Politiker den einen opfern, um die anderen zu retten. Auf die Gefahr hin, schließlich ohne etwas dazustehen.

Auch in Österreich geht es im Streit um den UN-Pakt nicht um Welt-, sondern vielmehr um Innenpolitik. Die ÖVP musste sich die Frage gefallen lassen, warum sie im vergangenen Wahlkampf die gesetzliche Ausgabengrenze gesprengt hatte. Statt der erlaubten sieben Millionen Euro verpulverte sie 13 Millionen. Und die FPÖ wirkt beim Regieren sowieso überfordert. Was liegt also näher, als mit einem rechtspopulistischen Best-of-Programm abzulenken: Ausländer, Asyl, Flüchtlinge. Im Migrationspakt ist alles drin.

Eigentlich wurden die UN, wurde das Völkerrecht geschaffen, um die Kleinen auf dieser Welt zu schützen. Die Österreichs und die Schweizen. Eigentlich würden Kleinstaaten wie sie davon profitieren, wenn sie sich auf ein globales Regelwerk berufen können. Es schützt sie, auch wenn es unverbindlich ist, vor einer gewissen Willkür der Großmächte.

Aber dieser Tage scheint das in Wien wie in Bern nur noch wenig zu zählen. Es regiert und legiferiert hier wie dort – die Alpenhybris.