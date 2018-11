In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Wie bitte – kein ZEITZEICHEN von Ulrich Stock, sondern eines über Ulrich Stock? Moment, beruhigen Sie sich. Dem geschätzten Autor wurde freigegeben, aus gutem Grund, dazu später. Ausnahmsweise geht es diesmal um ihn selbst. Wäre die Redaktion eine Art Schachbrett, wäre sofort klar, welche Figur er spielt. Er ist der Turm. Rein längenmäßig führt an einem 1,96-Meter-Mann nichts vorbei. Auch seine Position innerhalb der Redaktionsfamilie wäre damit korrekt beschrieben: An der Grundlinie bewährter journalistischer Prinzipien sorgt der erfahrene Kollege für Überblick und Haltung. Modischer Tüdelüt wird gnadenlos entlarvt.

Wo Stock ist, ist oben. Er wohnt nicht nur in einem früheren Wasserturm. Im sechsten Stock des Helmut-Schmidt Hauses hat er sein Büro hinten links am südlichen Rand eingerichtet, an historischem Ort. Dort, wo Helmut Schmidts Leibwächter darauf warteten, dass der Chef aufzubrechen wünschte.

Stock bricht immerzu auf – typisch Turm eben, ob horizontal oder vertikal. Mit dem Klapprad durchkämmte er europäische Metropolen, um die intelligentesten Konzepte zur Verkehrspolitik aufzuspüren. Über Jazz schrieb er in der ZEIT schon, als der noch in der Nische spielte. Und sollte sich jetzt bei der Schach-WM in London Weltmeister Magnus Carlsen in einen öden Stellungskrieg retten, wird Berichterstatter Stock ihm das um die Ohren hauen.

Unser Stock soll jetzt 60 werden. Heißt es. Glauben will es niemand, denn dieser Turm steht wie eine Eins. Herzlichen Glückwunsch, lieber UlliStock.