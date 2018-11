Seit einiger Zeit ist eine Großerklärung für den Aufstieg der Populisten in Mode, die ihrerseits populistische Züge hat. Sie nimmt einen Typus ins Visier, der als Feindbild historisch gut eingeführt ist: den Kosmopoliten. Die Triumphe von AfD, Orbán und Co. erscheinen als Reaktion auf eine an der Globalisierung partizipierende, urbane, akademische Mittelschicht, deren Heimat nicht mehr nationengebunden ist und die sich im Stil, im Habitus, in Lebensgewohnheiten von den Sesshaften, die als kleinbürgerlich belächelt werden, abgrenzt – und diese damit zu einem wenig wünschenswerten Wahlverhalten reizt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden