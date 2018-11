Doris Dörrie, 63, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Flohmärkte machen mich nervös, weil ich weiß, dass ich mit Sicherheit Dinge kaufen werde, die kein Mensch braucht. Deshalb landen sie ja schließlich hier. Ich meide deshalb Flohmärkte, wo ich nur kann – außer im Ausland, wo ich sie stundenlang studiere wie eine Anthropologin. Ich erfahre Dinge über den Alltag und den Bodensatz jüngst vergangener Zeit des jeweiligen Landes, die mir kein Buch, kein Dokumentarfilm, keine wissenschaftliche Studie vermitteln kann. Ich inspiziere alte Küchengeräte und mottenzerfressene Klamotten, Vasen, Nippes, Schallplatten, Bücher, Kinderspielzeug, Hüte, Handschuhe, Sportgeräte und kehre Stunden später komplett erschöpft, aber mit tiefen Erkenntnissen zurück. Ich weiß dann zum Beispiel, dass es in fast jedem japanischen Haushalt eine handbetriebene Eismaschine gegeben haben muss. Oder dass man anscheinend früher in Spanien Unmengen an Spitzentischdecken hatte. Dass es in Mexiko sehr viele handbestickte Kissenüberzüge gibt, die keiner mehr sehen kann – außer die Touristen.

Manchmal verschlägt es mich aber doch auf einen heimischen Flohmarkt, und ich staune über so viele verstaubte Eichhörnchen, die traurig auf Ästen sitzen, Schallplatten von Mireille Mathieu, ausrangierte Lavalampen – und Tierteller. Überall standen bei uns anscheinend früher Tierteller auf dem Tisch. Besonders beliebt sind die Motive Wildschwein, Hase, Fuchs und Reh. Auf einem kleinen Flohmarkt im Allgäu konnte ich einfach nicht widerstehen: Ich kaufte ein ganzes Set, zu dem auch noch ein Fischteller gehört, den aber nie jemand haben will. Das brachte mich dazu, eine Familiengeschichte zu schreiben, in der jeder seinen festen Teller hat: der Vater das Wildschwein natürlich, die Mutter das Reh, die Kinder streiten sich um die restlichen Tiere. Die Geschichte wurde ein Drehbuch, das Drehbuch zu einem Film, wir brauchten viele Teller, denn sie werden im Verlauf der Geschichte zerdeppert. Flohmärkte wurden landauf, landab abgegrast, aber nirgendwo fanden sich meine Teller wieder. Am Ende mussten sie in Tschechien extra für uns hergestellt werden. Die, die wir nicht kaputt gemacht haben, bringen wir auf den nächsten Flohmarkt ... (Der Film heißt übrigens Kirschblüten und Dämonen und kommt im März 2019 ins Kino.)