Hier muss ihr niemand sagen, wo es langgeht. Hier kennt Anja Karliczek sich aus. Von der flachen Eingangshalle des Fünfzigerjahre-Baus geht es links das Treppenhaus hoch, dann durch die schwere Glastür zu den Klassenzimmern. Der Grundkurs Politik wartet schon. Ein kurzes Händeschütteln mit dem Schulleiter, ein freundliches Hallo an die Schüler. Dann kann die Stunde beginnen.

Tausende Male ist Anja Karliczek über die Flure des Goethe-Gymnasiums in Ibbenbüren gelaufen: zuerst als Schülerin in den Achtzigerjahren (der Rektor unterrichtete schon hier), dann als Mutter dreier Söhne. Karlizceks Jüngster macht im kommenden Jahr Abitur. Bis dahin will sie stellvertretende Vorsitzende der Schulpflegschaft bleiben, auch wenn sie es in letzter Zeit zu den Elterntreffen kaum schafft. Denn meist steht doch in Berlin einiges an. Haushaltsreden im Bundestag etwa oder Kabinettssitzungen mit der Kanzlerin.

Anja Karliczek ist die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung. 18 Milliarden Euro kann sie jährlich verteilen. Vom Budget her ist das BMBF damit das viertstärkste Ressort. Schwarz-Rot hat sich laut Koalitionsvertrag für die Schulen und Hochschulen einiges vorgenommen, vielleicht mehr als sämtliche Bundesregierungen davor. Bislang freilich merkt man von alledem nicht viel. Als Anja Karliczek im März völlig unerwartet ins Amt gehoben wurde, war sie nahezu unbekannt. "Karli wer?", fragten sich sogar Parteifreunde, erst recht die Fachleute. Acht Monate später hat sich daran wenig geändert.

Warum gelingt es der Ministerin nicht, mit ihrem Thema durchzudringen?

Während die Ministerien für Arbeit, Familie, Gesundheit oder Umwelt fleißig Gesetze produzieren und damit dem Eindruck entgegenwirken, die große Koalition habe außer Streit nichts zu bieten, kann das BMBF bisher wenig Regierungsrelevantes vorlegen. Während andere Kabinettsneulinge wie Jens Spahn, Franziska Giffey oder Hubertus Heil regelmäßig mit politischen Vorstößen in der Öffentlichkeit stehen, bleibt es um Karliczek still. Katarina Barley hört als Justizministerin bald auf, weil sie als SPD-Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf zieht. Bei Anja Karliczek fragt sich selbst mancher in der eigenen Partei, ob sie schon richtig angefangen hat.

Warum ist es für die Bildungsministerin so schwer, mit ihrem Thema durchzudringen, das sonst nicht an einem Aufmerksamkeitsdefizit leidet? Was treibt Anja Karliczek an? Und wer ist diese Frau, die durchaus selbstbewusst sagt: "Wir Münsterländer machen keine Show, aber wir sind fleißig und stur und erreichen so meist, was wir wollen"?

Die besten Antworten erhält, wer der Ministerin auf der Wahlkreistour in ihre Heimat folgt: ins Münsterland eben, genauer ins Tecklenburger Land, wo die größte Stadt Ibbenbüren heißt und Karliczek viele Jahre für die CDU im Stadtrat saß.

An der elektronischen Tafel im Raum 104 des Goethe-Gymnasiums steht heute die Frage: "Warum soll ich noch ein Wörterbuch zur Hand nehmen, wenn ich eine Übersetzung mit dem Smartphone erledigen kann?" Die Ministerin möchte über die Vor- und Nachteile der Digitalisierung diskutieren. Locker lehnt sie am Lehrerpult und schaut erwartungsvoll in die Gesichter der Oberstufenschüler.

Doch so weit her ist es mit dem digitalen Lernen an der Schule nicht. Weder WLAN gibt es noch Laptops oder Tablets. Wollen die Schüler ins Internet, müssen sie in den Computerraum umziehen oder – wenn es der Lehrer erlaubt – zu den eigenen Smartphones greifen. Dabei liegen die Pläne für die Digitalausstattung der Schule schon lange in der Schublade, erklärt der fürs Thema verantwortliche Lehrer: "Aber es gibt kein Geld. Obwohl es immer wieder versprochen wurde."