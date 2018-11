Der Schein trügt: "Lady Di Tenner", ein Werk von Banksy aus dem Jahr 2005 © Jan Fritz/Alamy/mauritius images

Wer sich mit dem Künstler Banksy beschäftigt, für den ist es wohl kaum naheliegend, eines seiner Werke mit einer biblischen Geschichte in Verbindung zu bringen. Tut man es dennoch, eröffnet sich eine interessante Perspektive. Im Neuen Testament wird erzählt, wie die Pharisäer Jesus fragen, ob es recht sei, dass der römische Kaiser Steuern verlange. Eine Falle: Jesus soll sich – so die Hoffnung – gegen den Kaiser äußern und damit des Hochverrats schuldig machen. Jesus aber fragt die Pharisäer zurück, wessen Abbild auf der Münze zu sehen sei. "Des Kaisers", lautet die Antwort. "So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist", erwidert Jesus.

Weltliche Macht und geistliche Macht, so die Lehre, fallen nicht unbedingt zusammen. Und: Wer auf Geld abgebildet wird, verkörpert die Staatsmacht. Knapp 2000 Jahre später, im Jahr 2005, hat der britische Straßenkünstler Banksy eine Zehn-Pfund-Note entworfen und hergestellt, die auf den ersten Blick unverdächtig wirkt. In alter Tradition wird der Kopf von Herrschern auf Geldstücke geprägt und auf Scheine gedruckt, so ist bis heute das Antlitz von Queen Elizabeth II auf dem Zehn-Pfund-Schein zu sehen.

Doch Banksy zeigt statt der Queen auf seinem Schein Prinzessin Diana, ihre ehemalige und auf tragische Weise verstorbene Schwiegertochter, die nie englische Königin werden sollte. Als "Königin der Herzen" aber wurde sie weltweit verehrt: Diana hatte Charisma, war elegant und nahbar zugleich – Eigenschaften, welche die Queen selbst nie besaß und mit denen sie auch nicht umzugehen wusste.

Banksy irritiert mit seiner falschen Pfundnote, er provoziert den Betrachter, über Machtverhältnisse nachzudenken – nicht nur über jene in der königlichen Familie. Denn das Gesicht ist nicht der einzige Unterschied auf seinem Lady Di Tenner: Wie dort in Schnörkelschrift vermerkt ist, wurde der Schein nicht von der Bank of England, sondern von "Banksy of England" produziert. Er hat also auch nicht den materiellen Wert, den er verzeichnet.

Auf der Rückseite des Scheins, unter dem damals üblichen Porträt von Charles Darwin, gibt es eine weitere Abweichung: "Trust no one" steht dort. Diese Warnung erinnert an den großen Zauber, der Geld umgibt: Nur weil man sich darauf geeinigt hat, dass der Zehn-Pfund-Schein, dieses Stück Papier, etwas wert ist, trägt die Illusion. In der sensiblen Welt des Geldes, in der Vertrauen alles ist und ein Zweifel Börsenkurse abstürzen lassen kann, mahnt Banksy, niemandem zu trauen.

Wie richtig er damit lag, musste er selbst erleben, als er einige seiner wertlosen Scheine auf einem Straßenfest im Londoner Stadtteil Notting Hill verteilte, um für eine Ausstellung zu werben: Die Menschen kauften sich damit ihr Bier. Das ging, weil niemand genau hinsah – alle vertrauten auf den Wert der Scheine. Dem Künstler selbst hat dieses Erlebnis einen Schrecken eingejagt. Wie er in seinem Film Exit Through the Gift Shop gestand, hatte er Scheine im Wert von einer Million Pfund hergestellt, doch nach dem Erlebnis in Notting Hill hatte er die berechtigte Sorge, für einen Geldfälscher gehalten zu werden.

Der letzte Warnhinweis, den Banksy auf seinen Zehn-Pfund-Blüten versteckt hat, ist eine Spielerei, die sich als wahre Prophezeiung erwies: Direkt unter dem reich verzierten "Bank of England" steht üblicherweise "I promise to pay the bearer on demand the sum of ten pounds" ("Ich verspreche, dem Inhaber auf Nachfrage die Summe von zehn Pfund zu zahlen"). Unter "Banksy of England" aber ist zu lesen: "I promise to pay the bearer on demand the ultimate price" ("Ich verspreche, dem Inhaber auf Nachfrage den ultimativen Preis zu zahlen").

Der ultimative Preis – es bleibt auf der vom Künstler geschaffenen Blüte völlig unklar, wie groß oder klein dieser Preis wirklich sein soll. Immerhin: Auf Auktionen brachte die kleine Spielerei aus Banksys Hand zuletzt 24.000 US-Dollar (etwa 21.000 Euro) ein. Alles in allem also doch kein so wertloses Stück Papier.