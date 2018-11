Drei Fragen müssen die Wirte hier ständig beantworten: Wo ist das Klo? Warum heißt der Laden Mutter? Und wer ist die Frau über dem Tresen? Die letzte Frage ist einfach: Die Frau ist Mutter Teresa – eine Postkarte, geschickt von einem Stammgast. Neben ihr hängen Padre Pio, in Italien der Schutzheilige der Barbesitzer, und der brasilianische Fußballer Pelé. Der Weg zum Klo ist schon schwieriger – entweder links und dann rechts den schmalen Gang runter, oder geradeaus durch das winzige Hinterzimmer, dann links und dann steht man davor. Am schwierigsten ist aber die Frage, warum die Souterrain-Bar in der Stresemannstraße Mutter heißt – denn darauf gibt es keine richtig gute Antwort. Ungefähr 30 Namensideen hätten damals auf einem Zettel gestanden, erzählen Eike Wulf und Knut Harms, die Wirte. Und Mutter sei es dann eben geworden. "Das war damals so ein Trend, dass Bars und Cafés sich Frauennamen gegeben haben", sagt Knut. "Und 'Mutter' ist ja auch ein Frauenname."

Wäre es jetzt halb drei morgens, würde sich am Tresen an diesem Punkt ganz zwangsläufig eine lange, alkoholisierte Debatte ergeben: über Feminismus, Alfred Hitchcock und Pier Paolo Pasolini, über Jim Morrison und die Berliner Band namens Mutter. Das soll so sein – denn die Mutter, die diesen Monat ihr 20-jähriges Bestehen feiert, ist eine der letzten Vertreterinnen einer Hamburger Barkultur, die man einst unter dem Stichwort Serious drinking kannte. Bars waren in den Achtziger- und Neunzigerjahren Orte, an denen furchtbar viel debattiert wurde, man ging dorthin, um sich im Nikotinnebel und Bierdunst zu streiten. Etwa darüber, ob Blumfelds Schnulze Tausend Tränen tief schlimmer Ausverkauf ist oder vielmehr geniale Subversion. Andere Fragen dagegen waren völlig unerheblich. Zum Beispiel die, ob du deinen Gin Tonic lieber mit Bombay, Hendrick’s oder Tanqueray angemischt haben willst: "Als ich hier angefangen habe, habe ich erst mal herausgefunden, dass es mehr Gin-Sorten als Gordon’s gibt", erinnert sich Knut. "Das fand ich lustig."

Im November 1998 eröffneten Harms und Wulf, beide damals Anfang 30 und mit einschlägiger Erfahrung, die kleine Souterrain-Bar in den Räumen der ehemaligen Gardinenkneipe Götz von Berlichingen. Mit vier Grundsätzen: Bier ist das Hauptgetränk, die Weine sollten trinkbar sein, es gibt eine Eiswürfelmaschine – und egal was passiert, die Mutter hat immer bis vier Uhr morgens geöffnet, am Wochenende bis sechs Uhr. Die verlässlichen Öffnungszeiten – und der Umstand, dass Heinz Karmers Tanzcafé, das Wohnzimmer der "Hamburger Schule", gerade geschlossen hatte – machten die Bar zum Treffpunkt der Musikszene. Hier konnte man "aftershow" noch herkommen und bleiben, zum Saufen und zum Reden. Anfangs saßen Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow oder der vor sechs Jahren verstorbene Nils Koppruch auf dem Tresen und spielten über die Hausanlage – die Lärmbeschwerden der Nachbarn machten der Livemusik ein Ende.

"Die Mutter war auch nie als Musikkneipe gedacht", sagt Wulf. "Aber wir nehmen Musik schon ernst." Welcher Sound gespielt wird, das bestimmen die Barleute, und die waren und sind unbestechlich. Da können Bosse oder Sasha noch so oft am Tresen der Mutter abhängen: Ihre Platten laufen hier nicht, stattdessen eher kleine Indie-Bands, solche, die nach den Konzerten im Knust oder im Uebel & Gefährlich dann auch selbst hier aufschlagen. Über die Jahre hinweg hat die Mutter so eine internationale Gefolgschaft aufgebaut, an den Wochenenden ist sie bis heute die verrauchteste Kneipe der Stadt. In den umliegenden Straßen hat sich unterdessen das Ausgehverhalten stark verändert. "Die Leute haben nicht mehr so eine Bindung zu einem Laden", beobachtet Wulf. Auch das Schanzenviertel hat sich gewandelt. "Früher haben hier viel mehr Hänger und Tagediebe gewohnt, die konnten unter der Woche bis vier Uhr am Tresen sitzen", sagt Knut. Vor zwei Jahrzehnten lag die Miete bei 1500 D-Mark, heute sind es 2500 Euro. Noch so ein Thema für halb drei morgens am Tresen.