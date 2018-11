Es spielt keine Rolle, ob es nun wegen einer Lymphabflussstörung, einer Bandrefixation, einer instabilen Fraktur des proximalen Wadenbeins oder einer Weichteilstörung ist: Wenn man, wie derzeit ich, mit einer Unterschenkelorthese durch die Gegend läuft, lernt man ein anderes Deutschland kennen. Ein Deutschland, in dem einem die Tür aufgehalten wird, in dem einem andere in der Warteschlange den Vortritt lassen, in dem man überall auf freundlich lächelnde, hilfsbereite Menschen trifft. Außer natürlich am S-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin-Mitte.

