Ein Dreibettzimmer in einem Krankenhaus, in dem ein Jude, ein Christ und ein Muslim liegen, das hätte sich nicht einmal Lessings "Nathan der Weise" träumen lassen. Noch dazu in Jerusalem, wenige hundert Meter vom Neuen Tor entfernt. Dort steht seit 1851 das von Arnold Mendelssohn gegründete Hospital St. Louis, als "French Hospital" bekannt. Unweit davon liegen die Brennpunkte des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern, auch hier kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Doch hinter dem hellblau gestrichenen Tor des Hospitals ist der Religionsfriede ausgebrochen. Der Tod bleibt dennoch nicht draußen vor der Tür. Denn das Krankenhaus ist heute eine Einrichtung mit einer palliativen Begleitung für sterbende und chronisch kranke Patienten und für Menschen, die mit Aids infiziert wurden. Das Besondere daran: Die Kinder der drei abrahamitischen Religionen werden nicht nur gemäß ihrer jeweiligen Religion versorgt, sondern können ihre Feste gemeinsam feiern.

Die Leiterin des Hospitals ist seit 14 Jahren die aus Düsseldorf stammende Ordensfrau Monika Düllmann von den Schwestern des heiligen Joseph von der Erscheinung. Ihr persönliches Damaskus-Erlebnis der Bekehrung schildert sie immer wieder allen Fragenden bereitwillig.

1987 erlebte sie als Volontärin in ebenjenem Hospital eine vor Schmerzen schreiende Krebspatientin. Sie wollte, wie sie sagt, davonlaufen, doch an der Tür kam ihr der Gedanke, der ihr Leben veränderte. Sie trat zurück ans das Bett der Leidenden, wo sie fortan ihren Platz sah. "Wir sind ein Haus an der Grenze von Leben und Tod, aber auch zwischen West- und Ostjerusalem", sagt die 47-jährige Rheinländerin mit dem markanten grauen Kurzhaarschnitt. Und sie fügt hinzu, dass das Leben an einer Grenze nicht leicht sei, immer aber auch die Chance biete, Brücke zu sein und Menschen miteinander zu verbinden, die sonst aneinander vorbeileben. Angesichts von Leiden und im Angesicht des Todes treten alle Schranken zwischen Religion, Nationalität und sozialem Status in den Hintergrund.

Düllmann will niemanden bekehren, der Respekt vor dem anderen Glauben wird dadurch gestärkt, dass die religiösen Feste gemeinsam begangen werden. "Wir sind ein Haus mit eigenem Klosterrabbiner und einer Küche, die zu Ostern ungesäuertes Brot, die Matzen, zusammen mit Ostereiern reicht und zum muslimischen Opferfest Lamm zubereitet."

70 Mitarbeiter und Freiwillige betreuen Pflegebedürftige in 57 Betten. Dabei legen sie Wert auf die individuelle Versorgung.

Für ihre Arbeit erhielt Monika Düllmann Anfang November den diesjährigen Moses-Mendelssohn-Preis für Toleranz, der alle zwei Jahre vom Berliner Senat vergeben wird. Moses Mendelssohn war der Großvater des Hospitalgründers. Damit schließt sich ein Kreis.

